Perfil
Últimas noticias
NEA
CICLO LECTIVO

Calendario escolar Corrientes: cuándo completar la inscripción presencial en las escuelas

El Ministerio de Educación detalló el cronograma para que los alumnos completen el trámite presencial en las escuelas. Las fechas varían según el nivel educativo y el inicio oficial de clases será el 2 de marzo para la escolaridad obligatoria.

inicio de clases corrientes
Inicio de clases en Corrientes. | Archivo.

Con la mirada puesta en el regreso a las aulas, el Gobierno de Corrientes oficializó el cronograma para completar el proceso de inscripción presencial y la entrega de legajos en todos los niveles. Tras la etapa de inscripción digital realizada a fines del año pasado, los alumnos deberán presentarse en las instituciones asignadas para validar su vacante.

Calendario escolar 2026 en Corrientes: cuándo empiezan las clases y qué pasa los sábados

Según el calendario escolar 2026, el inicio oficial de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario está fijado para el lunes 2 de marzo. En tanto, el Nivel Superior comenzará su ciclo lectivo el 26 de marzo.

Cronograma de presentación por niveles

Los tutores y estudiantes deberán asistir a los establecimientos educativos en los siguientes períodos:

  • Niveles Inicial y Primario: del 18 al 20 de febrero.

  • Nivel Secundario: del 19 al 23 de febrero.

  • Nivel Superior: del 10 al 27 de febrero.

Documentación y requisitos clave

Para todos los niveles, es obligatorio presentar el comprobante de Matrícula Digital (realizada en noviembre/diciembre 2025), además de fotocopias de DNI y partida de nacimiento.

En el caso del Nivel Primario, se solicita adicionalmente el carnet de vacunación, autorización de uso de imagen y voz, y los informes pedagógicos o evaluaciones de especialistas en caso de tratamientos vigentes. Por su parte, los ingresantes al Nivel Secundario deben sumar la constancia de egreso de primaria, fotos 4x4 y una ficha médica completa.

Nuevo DNI y pasaporte en Corrientes: los cambios y cuándo empiezan a entregarse

Detalles de la Ficha Médica

La ficha médica es un requisito indispensable para determinar la aptitud física del alumno. Debe incluir:

  • Examen físico: Realizado por un médico matriculado con firma y sello.

  • Estudios complementarios: Controles odontológicos, oftalmológicos, auditivos y, en ciertos casos, análisis de grupo sanguíneo y Chagas.

  • Antecedentes: Alergias, cirugías previas e historia clínica.

Estos trámites pueden realizarse en hospitales públicos, centros de salud o consultorios privados. Para el Nivel Superior, los requisitos se extienden a un certificado de aptitud psicofísica y certificado de buena conducta, además del título secundario o constancia de título en trámite.

También te puede interesar
En esta Nota