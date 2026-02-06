Calendario escolar Corrientes: cuándo completar la inscripción presencial en las escuelas

Con la mirada puesta en el regreso a las aulas, el Gobierno de Corrientes oficializó el cronograma para completar el proceso de inscripción presencial y la entrega de legajos en todos los niveles. Tras la etapa de inscripción digital realizada a fines del año pasado, los alumnos deberán presentarse en las instituciones asignadas para validar su vacante.

Calendario escolar 2026 en Corrientes: cuándo empiezan las clases y qué pasa los sábados

Según el calendario escolar 2026, el inicio oficial de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario está fijado para el lunes 2 de marzo. En tanto, el Nivel Superior comenzará su ciclo lectivo el 26 de marzo.

Cronograma de presentación por niveles

Los tutores y estudiantes deberán asistir a los establecimientos educativos en los siguientes períodos:

Niveles Inicial y Primario: del 18 al 20 de febrero.

Nivel Secundario: del 19 al 23 de febrero.

Nivel Superior: del 10 al 27 de febrero.

Documentación y requisitos clave

Para todos los niveles, es obligatorio presentar el comprobante de Matrícula Digital (realizada en noviembre/diciembre 2025), además de fotocopias de DNI y partida de nacimiento.

En el caso del Nivel Primario, se solicita adicionalmente el carnet de vacunación, autorización de uso de imagen y voz, y los informes pedagógicos o evaluaciones de especialistas en caso de tratamientos vigentes. Por su parte, los ingresantes al Nivel Secundario deben sumar la constancia de egreso de primaria, fotos 4x4 y una ficha médica completa.

Detalles de la Ficha Médica

La ficha médica es un requisito indispensable para determinar la aptitud física del alumno. Debe incluir:

Examen físico: Realizado por un médico matriculado con firma y sello.

Estudios complementarios: Controles odontológicos, oftalmológicos, auditivos y, en ciertos casos, análisis de grupo sanguíneo y Chagas.

Antecedentes: Alergias, cirugías previas e historia clínica.

Estos trámites pueden realizarse en hospitales públicos, centros de salud o consultorios privados. Para el Nivel Superior, los requisitos se extienden a un certificado de aptitud psicofísica y certificado de buena conducta, además del título secundario o constancia de título en trámite.