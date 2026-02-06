Productores de Paso de los Libres alertaron al STJ: "El abigeato ya es una organización criminal"

En una reunión clave para abordar la creciente inseguridad en el campo correntino, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctor Guillermo Horacio Semhan, recibió a integrantes de la Subcomisión de Seguridad Rural de la Sociedad Rural de Paso de los Libres.

El encuentro tuvo como eje central el impacto del abigeato y la necesidad de respuestas judiciales más ágiles frente a un delito que, aseguran, ha dejado de ser "famélico" para convertirse en un negocio de bandas organizadas.

Las productoras Luz María Palma y María Marta Batalla, quienes también se reunieron con el ministro Eduardo Panseri, expusieron la crítica situación que atraviesan los establecimientos ganaderos de la Cuarta Circunscripción.

Según detallaron, la sustracción de hacienda ya no responde a necesidades individuales de subsistencia, sino que se trata de maniobras ejecutadas por estructuras con "eslabones muy grandes".

El abigeato como delito organizado

"Ya no es el robo para que coma la gente. Son grandes cantidades de hacienda las que se ven afectadas; es una organización, básicamente un delito de abigeato organizado", explicaron las representantes rurales tras el encuentro.

Durante la audiencia, subrayaron que esta problemática sostenida en el tiempo pone en jaque la continuidad de la actividad, afectando con especial dureza a los pequeños productores que no cuentan con espaldas financieras para absorber las pérdidas.

Las dirigentes destacaron la "empatía y profesionalismo" de los magistrados para comprender la realidad del sector y valoraron la apertura al diálogo institucional para buscar soluciones que trasciendan la coyuntura.

Expectativa por la Fiscalía Rural y Ambiental

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el avance en la especialización de la justicia para el ámbito rural. En este sentido, las productoras manifestaron su optimismo ante la creación de una Fiscalía Rural específica para Paso de los Libres.

"El delito rural tiene características muy intrínsecas", señalaron, argumentando que un fiscal con formación específica es clave para entender la logística y el "modus operandi" del campo.

Cabe destacar que, durante la feria judicial, el doctor Panseri, en su rol de presidente del Consejo de la Magistratura, resolvió la convocatoria a concurso para cubrir el cargo de Fiscal Rural y Ambiental de la Cuarta Circunscripción.

Esta nueva figura judicial, amparada en la Constitución Provincial y la Ley 5849, representa un paso fundamental para agilizar las investigaciones en una zona fronteriza y ganadera estratégica, donde la sustracción de animales se ha vuelto un factor de riesgo constante para la producción.