Bullrich sobre la perpetua a los Sena: “Hoy quedan presos de por vida, donde tienen que estar”

La senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, se pronunció públicamente tras conocerse la condena a prisión perpetua contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, uno de los crímenes que mayor conmoción generó en el país en los últimos años.

A través de sus redes sociales, la exministra de Seguridad destacó el fallo judicial y expresó su respaldo a la decisión del tribunal. “Una noticia que trae justicia para Cecilia y su familia. La asesinaron en un crimen estremecedor. Y durante demasiado tiempo, su homicidio estuvo rodeado de protección política y silencio cómplice. Hoy quedan presos de por vida. Donde tienen que estar”, publicó.

La sentencia que confirmó la perpetua

El mensaje de la dirigente se conoció luego de que la jueza técnica Dolly Fernández dictara la prisión perpetua para la familia Sena, al considerarlos responsables del asesinato de la joven ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia.

El fallo ratificó el veredicto unánime del jurado popular, que declaró culpable a César Sena como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género. En tanto, sus padres fueron condenados como partícipes primarios del femicidio.

La resolución judicial también estableció penas para los imputados por encubrimiento. Gustavo Obregón y Fabiana González recibieron condenas de prisión efectiva, mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado a una pena en suspenso.

La postura política de Bullrich

Las declaraciones de Bullrich se inscriben dentro de una línea crítica que mantiene desde el inicio de la investigación del caso, cuando cuestionó públicamente el entramado político y social vinculado al clan Sena en el Chaco.

En septiembre de 2023, cuando era candidata presidencial, Bullrich visitó el barrio Emerenciano Sena y protagonizó un fuerte cruce con militantes que le impidieron avanzar por el lugar. En aquella oportunidad, la dirigente denunció la existencia de estructuras de poder territorial vinculadas al dirigente social.

Ese episodio ocurrió meses después del hallazgo de restos quemados de pertenencias de Cecilia en ese mismo barrio, elementos que fueron incorporados como prueba durante la investigación judicial.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski provocó una profunda repercusión social y política, no sólo por la brutalidad del crimen sino también por las implicancias institucionales que expuso la causa. Con la confirmación de la prisión perpetua para la familia Sena, la Justicia cerró una de las etapas más trascendentales del proceso penal.