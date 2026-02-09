El Gobierno acelera la reforma laboral y crece el rechazo sindical: “Es un proyecto de sometimiento”

El Gobierno nacional acelera el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y asegura contar con los votos necesarios para su aprobación. Sin embargo, el proyecto enfrenta una fuerte resistencia sindical y abre un nuevo episodio de tensión política con los gobernadores, a quienes los gremios acusan de avalar cambios “a espaldas de los trabajadores”.

La polémica quedó expuesta durante el programa “QR!”, de Canal E, donde el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, expresó su “profunda preocupación” por el contenido de la iniciativa y advirtió que su aprobación implicaría “el sometimiento del trabajador en su máxima expresión”.

Furlán sostuvo que el proyecto avanza sobre derechos laborales históricos, entre ellos la ultraactividad de los convenios colectivos, y alertó sobre el impacto que tendría en sindicatos con fuerte presencia pyme. “Hoy tenemos convenios que garantizan un piso de derechos. Eso desaparecería en un año”, explicó.

El dirigente también apuntó contra los gobernadores, a quienes acusó de arrogarse la representación de los trabajadores en negociaciones con la Casa Rosada. “Llegaron al poder con el voto de los trabajadores y ahora acompañan un proyecto que los perjudica”, afirmó.

La informalidad y el empleo, en el centro del debate

Desde el Gobierno se insiste en que la reforma permitiría reducir la informalidad laboral. Furlán rechazó ese argumento en “QR!” y lo calificó como “un relato sin sustento”. Según señaló, desde la asunción del actual Gobierno se perdieron cerca de 300 mil empleos privados registrados, lo que pone en duda que la flexibilización genere más trabajo formal.

“El problema de la Argentina no son los derechos laborales: es político y económico”, remarcó, y planteó la necesidad de discutir un modelo productivo con valor agregado, antes de avanzar en cambios en la legislación del trabajo.

En ese contexto, Furlán confirmó que distintos gremios se movilizarán contra la reforma el día en que se trate en el Senado. La UOM resolvió un paro con movilización desde las 10 de la mañana, al considerar que “no hay nada para negociar” dentro del proyecto oficial.

“No aceptamos que la pelea esté perdida. Vamos a estar en la calle para revertir esta situación”, afirmó el dirigente, quien adelantó protestas en distintas provincias para visibilizar el rechazo al rol de los mandatarios provinciales.

LB