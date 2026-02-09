Trabajadores del Garrahan marchan al Congreso contra la reforma laboral y los despidos

Los trabajadores del Hospital Garrahan resolvieron movilizarse este miércoles 11 de febrero hacia el Congreso tras una asamblea general en la que votaron adherir a la marcha convocada contra la reforma laboral y en rechazo a los despidos y sumarios dentro del hospital. La convocatoria será a las 12 en la puerta del establecimiento y media hora más tarde partirán en columna hacia la Plaza del Congreso.

La medida, impulsada por la Junta Interna de ATE, incluye paro y participación en la movilización multisectorial prevista durante el debate en el Senado. Desde el hospital anticiparon que la columna llegará cerca de las 13 al Parlamento para sumarse a la protesta sindical.

“Este miércoles los trabajadores nos jugamos una parada crucial. El Gobierno de Milei quiere darnos un golpe de lleno a todos los que laburamos. Por eso tenemos que estar ahí para pelearla. Es una cita de honor”, planteó el secretario general de la Junta Interna, Alejandro Lipcovich.

El dirigente vinculó la protesta con la situación interna del hospital. “Este ataque forma parte del mismo combo de lo que nos pasa en el Garrahan: además de un ajuste en salud y un vaciamiento, hoy vivimos una persecución política con sumarios y amenazas de despidos y suspensiones”, afirmó, y agregó que la movilización busca “defender al hospital y a la salud pública”.

En la misma línea, el delegado adjunto Gerardo Oroz sostuvo que la columna partirá unificada desde el establecimiento. “Saldremos encolumnados todos los trabajadores y defensores del Garrahan para estar a las 13 en Congreso. A la reforma laboral y a los sumarios y despidos hay que decirles: no pasarán”, señaló.

Un debate clave

La movilización coincidirá con una sesión clave en la Cámara Alta, en la que el oficialismo buscará avanzar con la media sanción del proyecto de reforma laboral. La iniciativa plantea cambios en las condiciones de contratación, el esquema de indemnizaciones y el funcionamiento sindical, puntos que motivaron el rechazo de distintas centrales obreras.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una concentración principal desde las 15 en la Plaza del Congreso y anticipó una protesta “contundente y multitudinaria”, aunque no avanzó con un paro general. También se prevén movilizaciones en distintas provincias para rechazar la reforma laboral que comenzará a debatirse en el Senado.

A la par, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció medidas de fuerza desde las 13 que afectarán servicios aéreos, marítimos, portuarios y subterráneos. Las centrales sindicales cuestionan el proyecto por la flexibilización de contrataciones y despidos, las restricciones al derecho a huelga y los cambios en el sistema de indemnizaciones.

En ese escenario, los trabajadores del Garrahan llegarán con una consigna propia: unir la defensa de sus puestos de trabajo con la oposición al proyecto oficial. “La organización para que no pase la reforma va de la mano con frenar el amedrentamiento”, resumieron desde la asamblea.

