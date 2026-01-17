Garrahan: continúa el conflicto por el jardín maternal

Tras las declaraciones oficiales que minimizaron el presunto cierre del jardín maternal del Hospital Garrahan y lo tildaron como una “colonia de verano”, los sindicatos del establecimiento volvieron a la carga.

En un comunicado, cruzaron al Gobierno, fundamentalmente al ministro de Salud Mario Lugones. Señalaron que se decretó el cierre del establecimiento. Y que se trata de un recorte que vulnera derechos laborales. “Una médica tuvo que renunciar por no tener dónde dejar a su hijo”, lamentaron.

El conflicto con los sindicatos estalló luego de que el oficialismo negara el cierre del establecimiento educativo de la institución a través de este diario. Quien encabezó las réplicas fue la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). En concreto, el gremio calificó de “información falsa y tergiversada” la versión libertaria y ratificó que la decisión administrativa de la intervención afecta directamente “la operatividad” de las trabajadoras de salud del jardín.

Mientras que en el Poder Ejecutivo aseguran que solo se suspendió una “actividad recreativa” de verano y que el jardín funciona con total normalidad, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, desmintió tajantemente la versión.

“El Gobierno miente: cerraron el Jardín Maternal, no una colonia de verano. Es un dispositivo de cuidado que debe garantizar vacantes hasta que los niños ingresan al nivel inicial. Confundir deliberadamente un jardín con una colonia es encubrir un retroceso grave”, sentenció Lezana.

Según el gremio, la disposición dejó sin vacantes a 45 niños y niñas, cuyas madres cumplen jornadas extendidas en un hospital de alta complejidad. Lezana subrayó que las consecuencias ya son tangibles y anticipó medidas de protesta para revertir el escenario: “Una médica del Garrahan tuvo que renunciar porque no tenía dónde dejar a su hijo. No es una anécdota, es el resultado de una gestión que expulsa niños”, sostuvo una de las representantes sindicales de perfil más alto que tiene el hospital.

Desde la APyT señalan que el problema no es presupuestario sino de “prioridades políticas”. En ese sentido, denunciaron una contradicción en el manejo de los fondos del hospital. Según la Resolución 1/2026 del Consejo de Administración, se habría contratado a una asesora externa con un sueldo mensual de 3,6 millones de pesos para revisar el organigrama.

“Dicen no tener presupuesto para maestras, pero sí tienen recursos para contratar cargos jerárquicos sin concurso”, cuestionó la dirigente, apuntando directamente contra el interventor Mariano Pirozzo.

La respuesta gremial también se apoya en la legislación vigente. Recordaron que el jardín funciona desde 1987 y que su existencia está amparada por el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que obliga a establecimientos con más de cien empleados a ofrecer salas maternales. Con una planta de casi 5 mil trabajadores, el Garrahan estaría incumpliendo esta normativa.

Actualmente, el conflicto se dirime también en el plano judicial. El gremio presentó un amparo urgente ante los jueces Esteban Carlos Furnari y Walter Lara Correa, solicitando la habilitación de la feria judicial para restituir las vacantes de forma inmediata.

“No vamos a permitir que se maquille una decisión que perjudica a las trabajadoras”.