El corto verano de Milei: Olivos, bilaterales y más viajes al exterior

El verano del presidente Javier Milei transcurre entre la intimidad de la Quinta de Olivos, las reuniones bilaterales que mantuvo en la Casa Rosada, algunas entrevistas puntuales y una agenda internacional y federal que se intensificará en las próximas semanas. La gira presidencial comenzó ayer con una visita a la provincia de Córdoba, continuará en Paraguay, se extenderá hasta Suiza y se retomará en territorio argentino en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El jefe de Estado reconoció en una reciente entrevista brindada a CNN en Español que se mudó a un pequeño cobertizo dentro de la residencia de Olivos, lejos del tradicional chalet presidencial. Se trata de una casa refaccionada cercana a los caniles donde viven sus perros, a quienes define como sus “hijos de cuatro patas”.

“Había una casita donde se guardaban las herramientas, la refaccioné y me fui ahí. ¿Comprende? Yo no tengo la lógica de otras personas. Yo ya descubrí qué es lo que me da felicidad en mi vida y yo obro de acuerdo a eso”, sostuvo Milei, en una declaración que volvió a marcar su estilo personal y disruptivo.

El Presidente rompió su rutina en la residencia de la zona norte del Gran Buenos Aires el pasado 8 de enero, cuando se trasladó a la Casa de Gobierno para desplegar una intensa agenda de reuniones bilaterales. Ese día mantuvo un encuentro con la líder del Partido Popular de España, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien recibió junto al canciller Pablo Quirno.

Ese mismo día también se reunió con autoridades del emprendimiento minero Vicuña Corp y con miembros del directorio de Lundin Mining, BHP y otros directivos empresarios del sector. Además, recibió a la fundadora de la ONG Alianza por Venezuela, Elisa Trotta, y a la diputada nacional Sabrina Ajmechet. Quirno acompañó al mandatario en todos los encuentros.

Previamente, el jefe de Estado había brindado una entrevista telefónica al canal de televisión LN+, en la que se refirió a la situación en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuese capturado y trasladado a Nueva York, un hecho que generó fuerte repercusión internacional.

Milei volvió a dejar Olivos el miércoles 14, cuando encabezó otra serie de bilaterales en la Casa Rosada. Recibió a directivos de MidOcean Energy junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y a otros empresarios vinculados a los sectores de energía y minería, ejes centrales del modelo económico libertario.

También mantuvo un encuentro con los hermanos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, y recibió las cartas credenciales del embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, país considerado aliado estratégico. De hecho, Italia asumirá la representación diplomática argentina ante Venezuela.

Ayer viajó a Córdoba, donde participó del tradicional Festival de Jesús María, un evento emblemático en el que se esperaba un encuentro con el gobernador Martín Llaryora. La cita finalmente no se concretó.

Hoy será parte de la cumbre del Mercosur en Paraguay, donde se celebrará la rúbrica del acuerdo con la Unión Europea, que de todos modos deberá ser aprobado por el Congreso Nacional.

La presencia del mandatario argentino en Asunción será leída como un espaldarazo político a Santiago Peña, su par paraguayo y socio estratégico dentro del bloque regional, especialmente luego de que Lula da Silva organizara una cumbre con autoridades europeas en Río de Janeiro, el día previo al encuentro.

Mañana, Javier Milei partirá rumbo a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, donde volverá a dar un discurso en clave de “batalla cultural”. No se descarta un breve cruce con Donald Trump, a quien el presidente argentino ha manifestado un respaldo explícito en reiteradas oportunidades.

Tras su regreso de Europa (donde no está confirmada una visita a otros países), Milei se trasladará a Mar del Plata, donde participará de una actividad partidaria centrada en el armado político bonaerense. El plato fuerte llegará el 27 de enero, cuando el Presidente sea una de las figuras centrales del Derecha Fest. “Nos vemos en Mar del Plata”, posteó el líder libertario, anticipando una jornada de alto contenido político y simbólico.