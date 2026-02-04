“Van contra quienes defendieron el hospital”: el Garrahan denunció una avanzada del Gobierno

El conflicto en el Hospital Garrahan sumó este miércoles 4 un nuevo capítulo luego de que el Gobierno nacional anunciara que avanzará con despidos y suspensiones contra trabajadores del establecimiento. La reacción fue inmediata y, cerca del mediodía, trabajadores del hospital realizaron una conferencia de prensa en la puerta de ingreso por la calle Combate de los Pozos para repudiar la medida, denunciar una persecución política y advertir que responderán con organización y movilización. “No se trata de sanciones firmes, sino de un intento de amedrentamiento”, expresaron.

La actividad se desarrolló tras la difusión, vía redes sociales, de un mensaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el que informó la cesantía de once trabajadores y suspensiones de entre diez y veinte días para otros treinta, en el marco de un sumario iniciado hace dos meses contra 41 empleados del Garrahan. Según denunciaron los gremios, el anuncio se realizó antes de que los propios involucrados fueran notificados formalmente, pese a que el proceso administrativo se encuentra en curso.

“Un ataque cien por ciento político”

Durante la conferencia, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, encuadró las sanciones como parte de un “laboratorio” de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Según advirtió, se trata de una avanzada que aplica “de hecho” aspectos de esa iniciativa, con prácticas que apuntan a la precarización y al disciplinamiento sindical. “Están precarizándonos, no permitiéndonos reunirnos y no permitiéndonos organizarnos sindicalmente”, sostuvo.

Lezana, incluida entre las trabajadoras alcanzadas por el anuncio de despido, explicó que la protesta del 31 de octubre de 2025 tuvo como eje un reclamo salarial que llevaba más de un año sin respuesta por parte de las autoridades. En ese contexto, detalló que una enfermera y una instrumentadora percibían ingresos cercanos al millón de pesos y que, tras la medida de fuerza, sufrieron descuentos de entre 300 mil y 500 mil pesos. “¿Por qué? Por luchar, por haber parado y llevar adelante una pelea que se convirtió en una causa nacional”, señaló.

Si bien adelantó que los gremios ya avanzan con la presentación de un amparo sindical, la dirigente cuestionó que desde el Gobierno nacional se comunique públicamente que los trabajadores ya están cesanteados. “El Poder Ejecutivo dictamina que estamos expulsados cuando el proceso ni siquiera terminó. No existe ninguna garantía y todavía no pudimos ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa”, afirmó.

También cuestionó la decisión del hospital Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan y otro de los trabajadores alcanzados por el anuncio de despido, sostuvo que la secuencia confirma el carácter político del conflicto. “Que el jefe de Gabinete anuncie sanciones cuando se supone que el sumario es reservado, demuestra una irregularidad enorme y la connivencia entre la conducción del hospital y el Poder Ejecutivo”, afirmó.

Lipcovich recordó que el sumario se originó tras la lucha salarial de 2024, que culminó con un respaldo mayoritario de los trabajadores, y destacó que los cargos apuntan principalmente contra quienes encabezaron esa protesta. “Lo único que hicimos fue ejercer el derecho a la protesta. Por eso atacan a los dirigentes de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos, junto con activistas de distintos sectores”, señaló.

En la misma línea, Gerardo Oroz, delegado adjunto de ATE Garrahan, calificó las sanciones como un acto de “revanchismo antiobrero” y advirtió que el objetivo es criminalizar la protesta sindical. Según explicó, la movilización que derivó en el sumario fue pacífica y tuvo como eje el rechazo a los descuentos salariales aplicados a cientos de trabajadores por ejercer el derecho a huelga. “Esto es un anticipo de lo que el Gobierno pretende con una reforma laboral regresiva”, sostuvo.

Desde la Junta Interna advirtieron además que el conflicto se da en un contexto de ajuste persistente en el hospital: caída de contratos, presiones para que trabajadores pasen a monotributo, guardias descubiertas y riesgo para la continuidad de tratamientos pediátricos. “El vaciamiento no cesa”, repitieron los oradores, que apuntaron contra la conducción del hospital y, en particular, contra el interventor Mariano Pirozzo.

Llamado a la solidaridad

La conferencia contó con la presencia de trabajadores de distintas áreas, familiares de pacientes, organizaciones sindicales, jubilados y dirigentes políticos que se acercaron a expresar su apoyo. Al cierre, los delegados anunciaron que impulsarán una gran asamblea del hospital y convocaron a la “más amplia solidaridad” para enfrentar lo que definieron como un intento de disciplinamiento.

“Esto recién empieza”, advirtió Lipcovich. “Las sanciones no están firmes, pero la amenaza es clara. Frente a eso, el Garrahan vuelve a reagruparse sin distinción de funciones ni afiliaciones. Nos une una sola cosa: defender los puestos de trabajo y al hospital público”.

