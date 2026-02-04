Detuvieron al padre "Paco" Olveira en la marcha de los jubilados frente al Congreso

El padre Francisco ‘Paco’ Olveira, perteneciente al grupo de Curas en Opción por los Pobres, fue detenido este miércoles durante la habitual marcha de los jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Tras confirmarse su arresto, diferentes diputados de Unión por la Patria (UxP) pidieron por su liberación, que se concretó una hora después.

Según señalaron los testigos, el operativo policial se desplegó mientras avanzaba una columna de manifestantes sobre la Plaza del Congreso. En ese contexto, efectivos de la Policía Federal Argentina interceptaron al sacerdote, referente de los llamados "curas villeros", conocido por su participación activa en distintas protestas sociales y por haber sido aprehendido en otras movilizaciones.

Luego, el cura fue escoltado por los diputados de UxP Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés hasta el móvil de la fuerza de seguridad, donde quedó demorado. Según trascendió, el motivo de su arresto supuestamente fue por "resistencia a la autoridad".

"En este momento la Policía Federal detuvo al Padre 'Paco' mientras, como todos los miércoles, acompañaba a los jubilados y jubiladas que vienen siendo brutalmente ajustados y reprimidos por este gobierno", expresó Penaca a través de sus redes sociales, que rápidamente pidió para que los efectivos lo dejaran ir.

En tanto Valdés, uno de sus compañero de bloque, estuvo presente en el instante en que el sacerdote fue detenido, grabó la situación con su celular y publicó el video en su cuenta en la plataforma X. "Este es el momento en que detienen al Padre Paco. ¡Inocente!", escribió en el texto que acompañó la filmación.

El miembro de la Cámara de Diputados luego solicitó su liberación al fiscal Horacio Peix, que estaba trabajando en la zona de la protesta, de acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas. Al observar los videos presentados por los legisladores y periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos, decidió dejar sin efecto la detención de Olveira.

El Padre 'Paco' ya había sido detenido en otra marcha

El 12 de noviembre del año pasado, Olveira fue detenido en otra de las marchas de los jubilados y había sido liberado, el mismo día, horas después. “Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo en ese momento ante la prensa.

En marzo de 2025, el integrante de Curas en Opción por los Pobres fue golpeado y arrastrado por efectivos policiales cuando intentaban apregender a un hombre durante una de las protestas. "¡Soy el padre Paco! ¡No se lo van a llevar! Llevame a mí si querés”, llegó a decir en un video en el que se lo ve vestido con una camiseta de Boca.

Entre empujones y tironeos, intentó resguardar al hombre pero finalmente fue reducido y traladado por los agentes. “¿Vos sos cristiano?”, expresó el expárroco de la Isla Maciel a uno de los policías que lo tenía sujetado en el suelo.

