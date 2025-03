Represión en Congreso: golpearon e intentaron detener al padre Francisco "Paco" Olveira

El sacerdote Francisco "Paco" Olveira, que integra el Grupo de Curas en Opción Por Los Pobres, fue parte de los manifestantes que este miércoles participaron del pedido por jubilaciones dignas en la Ciudad de Buenos Aires y, al intentar defender a un hombre que era arrastrado por la policía, fue golpeado y detenido.

"¡Soy el padre Paco! ¡No se lo van a llevar! Llevame a mí si querés”, intervino el sacerdote, vestido con una vieja camiseta de Boca (la 9 de Palermo), cuando entre varios agentes de la Policía Federal Argentina intentaban aprehender a un hombre.

Entre empujones y tironeos Olveira intentó resguardar al hombre, pero finalmente fue brutalmente reducido. Según pudieron registrar los vecinos que lo acompañaban y filmaron la secuencia, el expárroco de la Isla Maciel le preguntó a un policía que lo redujo en el suelo: “¿Vos sos cristiano?” y, ante las amenazas, interpuso: “Bueno, voy en cana, ya fue”.

Más tarde, en su cuenta de X (antes Twitter) compartió una placa escrita por otra persona que aclaraba: “Paco no está detenido. A Paco estos HDRMY no lo detuvieron porque es cura. No quisieron comprarse un problema mayor. Dijeron ‘a éste no porque es cura’”.

Olveira había denunciado: "Esto es una vergüenza, una verdadera dictadura"

El cura Olveira sostuvo este miércoles que la represión de las fuerzas de seguridad sobre la marcha de jubilados fue una "vergüenza" y que la gestión de Javier Milei con Patricia Bullrich al mando de la cartera de Seguridad configura una "verdadera dictadura".

“Esto no es una democracia, es evidente que no hay derecho a la protesta, lo único que saben es cagar a palos a la gente y, como decía el Diego, ‘tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados’”, citó.

"Es una vergüenza, una verdadera dictadura", definió Olveira, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, al participar de la protesta en el Congreso. "Hoy, si yo fuera policía, tendría que renunciar y buscarme otro laburo, porque no puede ser que lo único que hagan sea pegarle a la gente", añadió.

ML