El padre "Paco" Olveira generó polémica en las redes por un tuit donde les pedía a quienes votaron a Milei que sean “coherentes” y no asistan al comedor. “Si sos de clase media, hacé el favor de renunciar al subsidio al transporte, seamos un poco coherentes”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El padre Francisco "Paco" Oliveira integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres y ex párroco de la Isla Maciel.

Usted hizo un tuit en el que decía que los votantes de Milei no deberían pedir comida en los comedores de la Isla Maciel, lo que generó mucha polémica. Pasados ya algunos días, me gustaría conocer su reflexión sobre las reacciones que generó.

Yo digo que “ladran Sancho, señal que cabalgamos”. No pensé que iba a tener esa repercusión, pero creo que está bueno que pensemos. Nada es blanco blanco o negro. Es muy fácil criticar, porque recibí millones de agresiones por ese tuit, como también un montón de personas me felicitaron y me dijeron que se sentían representados por lo que yo había había escrito.

Nada es blanco o negro. Una cosa es un tuit y otra cosa es cuando podemos hablar. Yo no tenía muchas ganas de hablar, y solamente acepté hablar con usted y con otra radio, con Tenembaum, no porque piensen igual que yo, sino justamente porque creo que con ustedes se puede reflexionar.

No me arrepiento de haberlo escrito, lo sigo manteniendo y sigo siendo la misma persona. Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de las elecciones y antes del tuit. Nosotros creemos profundamente que donde hay una necesidad, hay un derecho, no pedimos carnet de afiliación, no interrogamos a la gente para saber a quién votaron y ver si los vamos a ayudar o no. La que interrogaba a la gente era la dictadura, te pedían el carnet de afiliación, y hoy nuestro país votó un modelo que reivindica la dictadura. Ellos sí te interrogan y te piden carnet de afiliación.

Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho* , quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) November 22, 2023

Lo que yo dije en el tuit es que cuando fue electo Macri muchos fueron engañados, porque le dijeron “no vas a perder ningún derecho”, “viene la revolución de la alegría”, “vas a vivir mejor” en este caso no votamos engañados, prácticamente nadie votó engañado. ¿Hay gente que está con bronca? Sí. Lo entiendo y lo respeto, porque la situación está para la miércoles.

Yo vivo en un asentamiento, en un rancho, en un barrio donde tenés que caminar 15 o 20 minutos para llegar al colectivo. Había una obra que se estaba haciendo, construyendo el asfalto, y ahora se va a parar, porque se va a parar la obra pública. No entiendo a los que votaron por odio, creo que nos tenemos que hacer responsables de nuestro voto.

Entonces, si yo voté a Jaiver Milei, y bueno, Milei dijo que donde hay una necesidad no hay un derecho, que “con mi plata no”, como dijo Villarruel. Si uno es diabético y no tiene para la insulina, y bueno, lo siente mucho, pero dijeron que “el Estado no tiene que subsidiar boludeces”. Lo que yo digo es que la plata no va a alcanzar para todos. Hacete cargo de lo que votaste y, si sos de clase media, hacé el favor de renunciar al subsidio al transporte, seamos un poco coherentes.

Entiendo que su tuit tenía el objetivo de llamar la reflexión respecto de las contradicciones que tenemos en la vida para tratar de reducirlas.

Claramente, es así. Ayer, sin ir más lejos, pasaron tres situaciones: una familia que pedía chapas porque se le inunda cada vez que llueve. Nosotros tenemos a las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo que vienen una vez por semana al barrio. Les dije: “Andá a verlas, pero después del 10 de diciembre no sé si vamos a seguir teniendo a esas trabajadoras, por lo pronto el Ministerio pasa a ser una secretaría, la cosa va a estar difícil”.

Javier Milei

Otra vecina me dice: “padre, estoy durmiendo en el suelo, ¿tiene un colchón para mí?”. Y bueno, hay una idea como que uno vive del Estado y el Estado te soluciona todo y no es así. Nosotros la peleamos todos los días. Por supuesto que a esta mujer no le pregunté a quién votó, voy a ir a la capital y conseguirle un colchón, porque no puede ser que una señora mayor esté durmiendo en el piso. Ahora, también tenemos que generar conciencia. El Ministerio de Trabajo va a ser una secretaría, el Ministerio de Desarrollo Social va a ser una secretaría, dijeron que “van a privatizar todo”, que “la justicia social es una mierda”. La vamos a pasara difícil, no va a haber para todos y todas, entonces, por lo menos, si vos votaste a Milei hacete un poquito cargo.

La relación del Papa con Milei

¿Qué debería hacer la Iglesia ante el triunfo de Milei? ¿Cómo interpreta el llamado del papa Francisco a alguien que lo cuestionó tanto?

Las relaciones institucionales son relaciones institucionales. De todas maneras, Lula, AMLO, Arce, no lo llamaron, creo. Sé que hubo relaciones con China.

Algunos aplauden lo que hizo Francisco, que tampoco queda tan claro si él llamó o lo llamaron a él. En el medio había un odontólogo que es amigo de Marra, no lo sé. Algunos lo aplauden como un acto de grandeza, de poner la otra mejilla. Ahora, esto también le da pasto a un sector de la Iglesia absolutamente conservador, y lo digo por un compañero de la diócesis que escribió algo así como: “gracias su Santidad por su ejemplo ético y civilizado”, y decía que había que apoyar, por el bien de todos los ciudadanos, a este gobierno.

Yo claramente creo que no hay que apoyar a este gobierno, porque si a Milei le va bien, le va a ir mal a nuestro país, en especial a los trabajadores y a los pobres, porque va a volver a privatizar todo, nos va a dejar sin salud y educación pública, si puede va a dolarizar el país. Hay que ver si puede hacer todas las cosas que dijo, pero las dijo. Le tengo que reconocer a Milei que dejó claro lo que quiere hacer. Si a él le va bien, al país le va a ir muy mal, porque se va a concentrar muchísimo más la riqueza.

Ayer leí que Bimbo, la empresa mexicana, subió los precios un 50%, porque dice, “ya no hay acuerdo de precios, voy a hacer lo que me dé la gana”. Yo creo que el Estado tiene que regular y redistribuir, Milei dice que no, que la justicia social es una mierda y que el Estado no tiene que existir, o existir lo mínimo posible. Yo, como cristiano, pienso que antes de la propiedad privada está el destino universal de los bienes.

Entonces, este cura seguía diciendo que el ejemplo del papa Francisco ilustra a quienes viven descalificando al que sostiene una ideología distinta al gobierno que nos gobernó hasta ahora, y la verdad que no es así. Yo puedo tirar ese argumento en tres segundos, pero cuando estás muy fanatizado, el gesto de Francisco creo que le da pasto a las fieras.

El papa Francisco y Javier Milei

Alejandro Gomel: El padre Ricky Carrizo decía algo similar, que hasta ayer, si a alguien se le quemaba la casilla o tenía algún problema, sabía que podía levantar el teléfono y tener alguna solución, y la preocupación era qué iba a pasar a partir de ahora. ¿Cómo ve lo que viene, sobre todo en relación a la conflictividad social? Milei habló de hacer cumplir la ley cuando le preguntaron sobre la protesta social.

Creo que vienen tiempos muy oscuros y muy peligrosos. La gente que apoya a Milei reivindica la dictadura militar. No sólo niega, sino que reivindica la dictadura militar. La dictadura militar desaparecía al que pensaba distinto, y ya estamos viendo eso en nuestra patria. “Zurdos de mierda van a correr”, el Falcon verde con el mensaje “acá adentro caben unos cuantos”, cosas muy peligrosas.

Fundación Isla Maciel es una unidad de gestión donde tenemos personas que reciben el Potenciar Trabajo y trabajan en comedores, farmacias, en el centro odontológico, en distintas cosas. Si le sacan el Potenciar Trabajo, ¿esas personas de qué van a vivir? ¿se van a quedar en su casa muriendo de hambre?

Nosotros, además, como fundación, intentamos darle un plus para que no sea tan bajo lo que reciben, porque es una miseria. Sin embargo, “el problema de este país son los planeros”. No, el problema es cómo está distribuida la riqueza.

La gente no se va a quedar en sus casas, ya vimos cómo terminó el 2001. Los muertos y la sangre siempre la terminan poniendo el pueblo. Yo no quiero ver eso, por eso me duele tanto esta sociedad en la que muchos votaron nada más pensando en ellos mismos y no pensando en el conjunto.

Dentro de la ley vamos a salir. El derecho a peticionar y el derecho a la protesta es un derecho constitucional, que muchas veces golpea con otros derechos. El derecho a que no me bajen el sueldo es un derecho. Que me paguen el aguinaldo es un derecho. Hay políticas que, lamentablemente, solo cierran con represión, más cuando hay una ideología represiva como la que ellos tienen. Veo momentos difíciles, esperemos que prime la racionalidad, pero no va a ser fácil.

¿Cree que el papa Francisco debe venir a la Argentina?

Mi opinión es que no tendría que venir, porque va a venir a donde hay un presidente que dijo que él era la encarnación del demonio en la tierra. El Papa no tendría que venir a un país donde el presidente lo demoniza. Yo preferiría que no venga. Pero él es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el mundo y es argentino, entiendo que hay muchísima gente que, independientemente del gobierno que tengamos a partir del 10 de diciembre, quisiera contar con él.

Si viene, ojalá nos anime a trabajar por la justicia. Él fue muy claro durante la campaña electoral, no así nuestros obispos, que no dijeron una palabra, y se reunieron, en su segundo encuentro anual, una semana antes del balotaje y no dijeron una palabra. Francisco sí se jugó y habló con muchísima claridad.

Nuestros obispos no dijeron una palabra, la verdad, una vergüenza. Si viene el Papa yo estaré feliz pero, si fuera por mí, mejor que viaje a otros países.

