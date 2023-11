El cura “Paco” Oliveira le pidió a los votantes de Milei que "no se acerquen al comedor”

Este miércoles Francisco “Paco” Oliveira, sacerdote y referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, le pidió a los votantes de Milei a través de sus redes sociales “que no se acerquen a los comedores” de la Fundación Isla Maciel, provincia de Buenos Aires, porque “no va a haber recursos para todes”.



“Cómo ganó la opción que dice que dónde hay una necesidad NO hay un derecho, quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada”, afirma la publicación en la red X. Y agrega. “No con la mía, como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

El encargado de la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires Asentamiento Eva Perón Libertad, asentado en Merlo, ya había expresado públicamente su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Días antes del balotaje, también mediante sus redes sociales, se mostró disconforme con sus colegas que llamaron a votar en blanco con el argumento de que los curas no deben decirle a la gente por quién optar y en un video señaló: “Tenemos como pastores la obligación de decirle a nuestra gente que no se pueden dejar los valores evangélicos en la puerta del cuarto oscuro”.

Y continuó: “Hoy tenemos dos opciones muy claras y muy distintas: una que dice que la justicia social es una mierda, que dice que el Papa es el representante del maligno. La otra, que a unos les gustará mas y a otros menos, es una propuesta democrática que no reivindica la dictadura militar. Si nosotros votamos a Milei estamos pisoteando la memoria de nuestros mártires: Angeleli, las monjas francesas y de tantos otros a los cuales les sacaron su vida”. Con esto último se refirió al obispo Enrique Angeleli, y a las hermanas Léonie Duquet y Alice Domon, entre otros, asesinados todos durante la última dictadura militar.

Y concluyó: “No podemos ser tibios, no podemos dejar de decir que no es lo mismo una opción que otra”.

Este año, el nombre de Olveira ya había tenido eco en los medios cuando encabezó en marzo una huelga de hambre de una semana frente al Palacio de Tribunales, en defensa de los pobres “para mantener viva la llama de las y los 30.000 detenidos/desaparecidos” y para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

El sacerdote se refirió a las declaraciones del candidato libertario contra el Papa Francisco: “Si dijo que quien quiera puede vender un hijo, no me extraña lo que diga de la Iglesia”, sostuvo.

“Se pasa y después se da cuenta de que metió la pata”, manifestó Olveira, al tiempo que aclaró que no la hace porque “cambió de opinión, sino porque ahora piensa que va a ser Presidente y no le conviene seguir apareciendo de esta manera”. Respecto a la explicación de por qué la gente lo eligió en las urnas, señaló que “a 40 años de democracia hay mucha gente en la Patria que ni come, ni se educa, ni se cura”.

RM / Gi