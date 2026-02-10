Rodolfo Aguiar: "Los gobernadores que apoyen la reforma laboral están firmando su propia sentencia de muerte"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con Rodolfo Aguiar a la cabeza, convocó a un paro con movilización al Congreso para este miércoles 11 de febrero y advirtió a los gobernadores que apoyen el Proyecto de Modernización Laboral: “Estarán firmando su propia sentencia de muerte”.

Las declaraciones fueron en el marco de una movilización realizada este martes 10 de febrero en Rosario, provincia de Santa Fe, organizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.

A horas del debate, bancos advierten por graves riesgos de la reforma laboral

En esta medida de fuerza el sindicalista aprovechó para exigir a los mandatarios provinciales y sus senadores que rechacen el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. “Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

El sindicalista agregó que los mandatarios provinciales “tienen que dejar de especular y comenzar a defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios. No pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”.

La oposición al Proyecto de Modernización Laboral

El Gobierno marcó en el calendario el 11 de febrero como fecha en la que se sesionará en el Congreso el Proyecto de Modernización Laboral. Como respuesta, ATE convocó a esta medida de fuerza. El sindicato consideró que “el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas que se financiará con el 60% de los fondos que tienen que distribuirse en las provincias”.

En este sentido, Rodolfo Aguiar señaló: “Se está proponiendo una norma que ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”.

Reforma laboral: Los 5 cambios de mayor impacto sobre los trabajadores

Además, en un comunicado de ATE se destacó la situación del acuartelamiento de la Policía Federal en Santa Fe como un “ejemplo” del aumento en la tensión y el conflicto social que se está viviendo en la actualidad.

En la misiva de ATE señalaron que el capítulo fiscal de la reforma laboral daña directamente a las provincias, ya que la reducción de las alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, tiene un impacto anual de 1,9 billones de pesos menos en las recaudaciones, de los cuales al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones.

Conflictos en INDEC y radio abierta

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero llegará este martes envuelta en un clima poco habitual para un organismo estadístico: malestar interno, protestas sindicales y dudas de la opinión pública que no tiene en claro por qué el gobierno decidió no aplicar -todavía- la nueva metología para medir el IPC.

Protestas y radio abierta en la puerta del INDEC, justo antes de que se publique la inflación de enero

A las 15:45, quince minutos antes de la difusión oficial del índice, los trabajadores nucleados en ATE realizarán una radio abierta frente al edificio del Instituto, para reclamar la publicación del nuevo IPC con ponderaciones actualizadas. En una convocatoria que circula por redes, desde la asociación que nuclea a los trabajadores del Estado señalan que la radio abierta tendrá lugar "en el marco de la postergación de la difusión del IPC actualizado con las ponderaciones de la ENGHO 2017/18, en la puerta del INDEC rechazando la intromisión del gob en decisiones técnicas. Exigimos la normalización del IPC y la independencia del organismo estadístico nacional", señalaron.

La decisión de postergar sin fecha definida la salida del nuevo IPC fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con aval del presidente Javier Milei, y derivó en la renuncia de Marco Lavagna como director del organismo.

GZ