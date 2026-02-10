Julián de Diego: “Si no modernizamos la legislación laboral, estamos en la época de las cavernas”

El abogado y consultor de empresas Julián de Diego defendió el proyecto de reforma laboral al asegurar que “si no modernizamos la legislación laboral, estamos en la época de las cavernas”.

El experto subrayó que el eje central de la propuesta radica en la formalización de millones de ciudadanos que actualmente se encuentran fuera del sistema legal.

“El proyecto de reforma laboral comienza con el blanqueo de los 8 millones de trabajadores que están en negro. Así que ya eso de por sí es un beneficio extraordinario porque este grupo tan importante de argentinos está sin ninguna regla, sin la ley de contrato de trabajo, sin convenios colectivos, sin cargas, sin obra social, no se pueden jubilar”, señaló sobre la posibilidad que tendrán los empleadores de blanquear personal no formal.

“Es un blanqueo a costo cero, se le condona al empleador la deuda del pasado y se arranca en la registración con un costo cero”, agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7).

FAL

“Los trabajadores al ser registrados entran en el FAL, que es el fondo de asistencia laboral, para cobrar la indemnización por despido y con todos los beneficios que significa estar dentro del convenio colectivo, dentro de la obra social y con el régimen jubilatorio”, explicó en diálogo con los periodistas Andy Ferreyra y Víctor Zapata.

“Por el tiempo que no estuvieron registrados, va a haber un reconocimiento de hasta 48 meses para que el trabajador cuente con esos 48 meses, con el fin de contar con antigüedad para el régimen jubilatorio, porque si una persona estuvo 10 años, 20 años no registrado, no está en condiciones de jubilarse”, aclaró.

“Nuevas tecnologías”

“El tema más importante es que si nosotros no modernizamos la legislación laboral, estamos en la época de las cavernas. Cuando se aprobó la ley de contrato de trabajo en el año 1975, el único aparato que existía era la máquina de escribir Olivetti. Hoy todo el mundo del trabajo está atravesado por las nuevas tecnologías”, recordó el letrado.

Además indicó que el proyecto “incluye una cantidad de mecanismos que sirven para fomentar la libertad contractual y por lo tanto esas reglas son una contribución para que el inversor tenga predictibilidad, tenga reglas claras, tenga seguridad jurídica”.

Banco de horas

En relación con la flexibilidad de la jornada laboral, el abogado abordó el funcionamiento del "banco de horas" aclarando que su implementación depende del consenso gremial y ofrece incentivos económicos.

“El banco de horas es un sistema voluntario al que uno puede adherir o no puede adherir y además se pacta por convenio colectivo, o sea, que interviene en la representación empresaria la representación sindical. El banco de horas va a tener y va a contar con un mecanismo que las horas extras que se trabajen van a tener su respectivo recargo dentro de la remuneración, porque el banco de horas cuando uno ingresa al sistema no tiene el mismo salario que el salario ordinario, tiene un salario de entre el 30 y el 60% superior al salario común, para que el trabajador tenga un incentivo para esta variabilización de las horas”, detalló.

Por último al analizar los cambios en el cálculo de indemnizaciones afirmó que “hay que decir que la indemnización por despido es la mejor remuneración mensual, normal y habitual y eso no cambió”.

“Lo que pasa que está dividida la jurisprudencia en todas las provincias. Algunos fallos dicen que sí, otros que no, porque la definición de la indemnización por despido es la mejor remuneración mensual. Y el aguinaldo y las vacaciones no son mensuales. Entonces, la ley de contrato de trabajo para terminar con esa discusión las excluye, pero deja la base fundamental del cálculo que es tomando como base la mejor remuneración mensual”, finalizó De Diego.