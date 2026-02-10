“Cuesta más llevar producción de Córdoba a Rosario que de Rosario a China”: cómo la logística y el dólar golpean la producción argentina

En medio de un panorama económico incierto, el dólar se mantiene rezagado, generando preocupación entre exportadores y sectores productivos que ven amenazada su competitividad. La industria local y el comercio exterior enfrentan un escenario complejo, donde las decisiones de los agentes económicos y la política cambiaria marcan el rumbo de la economía.

Así lo explicó el especialista Fernando Oviedo en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), señalando cómo la dolarización de portafolios y la liquidación de exportaciones influyen en el mercado. “Ahora, inevitablemente necesitan pesos para poder operar con normalidad y en los niveles de actividad económica con los cuales venía funcionando la economía argentina”.

El estancamiento económico desde febrero de 2025 agrava la situación, mientras que el Banco Central busca contener la cotización mediante la compra de dólares. Oviedo asegura que, pese a estas medidas, la oferta de divisas sigue superando a la demanda.

Exceso de dolarización y sus efectos sobre el mercado

El especialista señaló que el año pasado los agentes económicos compraron dólares por aproximadamente 38.000 millones, una cifra que consideró “tremendamente excesiva”. Esta dolarización masiva, impulsada por la incertidumbre preelectoral y la especulación sobre una posible devaluación, ahora provoca un exceso de oferta que mantiene la cotización baja.

“Fíjate que la distancia entre la cotización oficial del dólar mayorista, que ayer cerró en 1.420, con el techo de la banda, que hoy está en 1.578, es la más grande de los últimos 7 u 8 meses. El dólar está muy lejos del techo de la banda, que es una coyuntura a la cual estábamos desacostumbrados porque siempre asistíamos a escenarios de tensión con el tipo de cambio oficial, e incluso con los paralelos, por encima de la banda de flotación”, comentó Oviedo.

Este desfase impacta directamente en sectores que dependen del comercio internacional, al abaratar importaciones y dificultar la competitividad de las exportaciones argentinas.

Impacto en la industria y los sectores productivos

Para Oviedo, los sectores manufactureros más afectados son el textil, calzado y autopartes. “El gobierno no tiene política industrial; manda a competir a los sectores y que cada uno se las arregle como pueda”, advirtió durante la entrevista.

Además, destacó la importancia de los costos logísticos: “Cuesta más llevar producción desde Córdoba al puerto de Rosario que de Rosario a China en barco”, explicó. Según el especialista, la política económica vigente prioriza la desinflación por encima del desarrollo industrial, dejando a la industria local en una situación de vulnerabilidad frente a competidores internacionales con costos más bajos.

Perspectivas a corto plazo: soja y liquidación de exportaciones

Oviedo también analizó cómo la llegada del segundo trimestre influirá en la cotización del dólar. Entre abril y junio se liquida la cosecha gruesa de soja, lo que aumentará la oferta de dólares en el mercado. “Se comienza a liquidar la cosecha y la afluencia de dólares va a aumentar significativamente. Esto significa que no hay perspectiva de que el dólar experimente una suba importante; se va a mantener en estos niveles y probablemente baje un poco más”, aseguró.

El especialista concluyó que, a pesar de la intervención del Banco Central y la presencia de una comisión del FMI auditando las cuentas públicas, los desequilibrios actuales mantendrán la presión sobre los sectores productivos y exportadores.