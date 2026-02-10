Carnaval en Córdoba capital: esperan más del 60% de ocupación y una ciudad llena de teatro, paseos y planes para todo el fin de semana largo

Mientras gran parte del turismo provincial se activa alrededor del paisaje natural, Córdoba capital busca consolidar su propio perfil para el fin de semana largo de Carnaval: una ciudad que atrae visitantes a partir de su oferta cultural, su cartelera teatral y una agenda de espectáculos que reactiva el movimiento nocturno.

En diálogo con Perfil Córdoba, el subsecretario de Turismo de la ciudad, Marcelo Valdomero, confirmó que el fin de semana largo aparece entre los de mejor desempeño del año para el sector. “Se estima un promedio de ocupación hotelera de un poco más del 60%, unos diez puntos por encima del promedio anual”, señaló.

Durante 2025, la capital registró una ocupación promedio del 52,4%. Para este fin de semana largo, en cambio, se proyecta un nivel superior al 60%, una diferencia que, según Valdomero, se explica por el perfil de escapada corta y por el atractivo específico que ofrece la ciudad durante febrero.

El teatro como motor del turismo urbano

Uno de los principales factores que empujan la llegada de visitantes es la fuerte concentración de propuestas teatrales. Córdoba sostiene durante febrero una de las carteleras más activas del país, con obras de alcance nacional, elencos reconocidos y una programación continua en salas públicas, privadas e independientes.

“El teatro atrae público del interior de la provincia y también de otras provincias. Incluso hay turistas que se alojan en otras localidades y se trasladan especialmente a la ciudad para ver las obras”, explicó Valdomero.

Festival de Peñas de Villa María 2026: Fito Páez y Abel Pintos lideraron una tercera noche colmada en el Anfiteatro

Entre las propuestas de mayor convocatoria se encuentra La Ballena, protagonizada por Julio Chávez, con funciones de viernes a domingo en el Teatro Comedia. En el Teatro Real se presentan, entre otras obras, Doña Jovita Quitapenas; El oficio más hermoso del mundo; Me verás volver, con Hernán Piquín en un homenaje a Soda Stereo; y Las cosas maravillosas, protagonizada por Facundo Gambandé.

Una experiencia de ciudad que va más allá del espectáculo

A diferencia de otros destinos de la provincia, el atractivo de Córdoba no se apoya únicamente en un evento puntual, sino en una experiencia urbana que combina espectáculos, gastronomía, vida nocturna y recorridos culturales.

Durante el Carnaval, la agenda incluye ferias urbanas, circuitos históricos guiados, propuestas en parques y espacios públicos, recorridos por la costanera y actividades pensadas para ser realizadas a pie o en bicicleta, integradas al ritmo cotidiano de la ciudad. “La gente viene también a recorrer la ciudad, a disfrutar de los espacios públicos, de la oferta gastronómica y de las actividades al aire libre”, indicó el funcionario.

El Encuentro de Colectividades celebra su noche final con el show estelar de Los Herrera

La programación se completa, finalmente, con conciertos, fiestas temáticas, ciclos especiales y espectáculos musicales, con artistas de alcance nacional como Fabiana Cantilo, Q’Locura y Sin Bandera, además de formatos alternativos como cine concierto y funciones especiales pensadas para público familiar.

Con este posicionamiento, el municipio espera que el fin de semana largo de Carnaval se consolide nuevamente como uno de los de mayor impacto para la actividad turística en la capital. “La ciudad tiene un perfil claramente complementario al resto de los destinos turísticos de Córdoba. Nuestra fortaleza está en la cultura, en los espectáculos y en la vida urbana”, afirmó.