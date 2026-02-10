Punto y Aparte: “Queremos romper la agenda y poner en escena temas que otros medios no están tratando”

Punto y Aparte, el nuevo programa de radio conducido por Víctor Zapata y Andy Ferreyra, sale al aire de lunes a viernes, de 8 a 10, en Córdoba, con una propuesta clara: contar lo que pasa, y también lo que no se cuenta, cuando todavía el día recién empieza.

Con una agenda que cruza la actualidad local, provincial y nacional, Punto y Aparte propone un abordaje que no se limita a reproducir los temas dominantes. “Nos interesa romper con la agenda con algún tema que pueda también ser de relevancia y de interés, sobre todo local, para también poner en escena otros temas que no se abordan en otros medios”, sostuvo Andy Ferreyra.

Víctor Zapata y Andy Ferreyra

La propuesta también se apoya en una forma de comunicar pensada para un público amplio, sin perder complejidad en los contenidos. “Tratamos de que se pueda explicar con claridad y no desde un lugar técnico, que se pueda entender fácil. Y ahí estamos nosotros tratando de ser puente entre los temas y los oyentes”, explicó Víctor Zapata.

En esa misma línea, el ciclo busca construir su agenda informativa a partir de las voces directamente involucradas en los hechos. “Procuramos tener la palabra de los protagonistas, con actores de la escena política local y nacional, pero no queremos tampoco dejar de darle voz a los ciudadanos, a los problemas de la gente, problemáticas locales”, afirmó Ferreyra.

Como ejemplo del tipo de cobertura que impulsa el programa, los conductores destacaron que en una de sus primeras emisiones abordaron “el primer amparo contra la ley de equidad jubilatoria del gobierno provincial”, un tema que, según remarcaron, “no había tenido tratamiento en otros medios”.

Además, Punto y Aparte proyecta ampliar su propuesta más allá del aire. “Procuramos integrar una red de contenido con lo que ofrece Perfil, Revista Ocio y Punto a Punto, porque la intención también es aportar desde ese lado y, por qué no, en el mediano plazo, contenido audiovisual para las redes sociales de estos medios”, señalaron desde el programa.

Dónde y cómo escucharlo

Punto y Aparte se emite de lunes a viernes, de 8 a 10, a través del sitio oficial de la radio: https://puntoapunto.com.ar/radio/