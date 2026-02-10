Protestas y radio abierta en la puerta del INDEC, justo antes de que se publique la inflación de enero

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero llegará este martes envuelta en un clima poco habitual para un organismo estadístico: malestar interno, protestas sindicales y dudas de la opinión pública que no tiene en claro por qué el gobierno decidió no aplicar -todavía- la nueva metología para medir el IPC.

El Gobierno frenó el nuevo IPC para evitar un salto inflacionario y abrió una crisis en el Indec

A las 15.45, quince minutos antes de la difusión oficial del índice, los trabajadores nucleados en ATE realizarán una radio abierta frente al edificio del Instituto, para reclamar la publicación del nuevo IPC con ponderaciones actualizadas. En una convocatoria que circula por redes, desde la asociación que nuclea a los trabajadores del Estado señalan que la radio abierta tendrá lugar "en el marco de la postergación de la difusión del IPC actualizado con las ponderaciones de la ENGHO 2017/18, en la puerta del INDEC rechazando la intromisión del gob en decisiones técnicas. Exigimos la normalización del IPC y la independencia del organismo estadístico nacional", señalaron.

La decisión de postergar sin fecha definida la salida del nuevo IPC fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con aval del presidente Javier Milei, y derivó en la renuncia de Marco Lavagna como director del organismo.

Ayer, lunes 9 de febrero, fue designado oficialmente el nuevo titular del organismo, Pedro Lines, a través del decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.

"Con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado", manifestó en diálogo con la prensa el ministro de Economía, Luis Caputo, al explicar que el extitular del INDEC esperaba implementar la nueva metodología en enero.

El exvice de Caputo criticó al Gobierno por haber dejado de lado el nuevo cálculo de inflación: el ministro dijo que habrá uno nuevo

Caputo aceptó que tanto él como Javier Milei no estaban de acuerdo en hacer el cambio porque la metodología propuesta por el ex director estaba desactualizada. Y adelantó que trabajarán en la creación de una nueva.

"La Encuesta Nacional de Hogares en la que se basa el nuevo índice no es de ahora es de 2017, 2018, en el medio pasaron una pandemia, un montón de cosas", explicó el ministro de Economía sobre el criterio que buscaba implementar Lavagna.

Añadió: "Si vamos a hacer esto, lo lógico es terminar el proceso de desinflación con la misma medición que venimos siempre y realizar una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales", afirmó.

El dato de enero 2026 y la polémica sobre la medición

El IPC de enero se conocerá este martes a las 16. Vale señalar que es un dato muy esperado por los mercados financieros.

Inquilinos que actualizan alquileres, trabajadores que negocian paritarias, inversores, académicos, sindicatos y organismos internacionales dependen de ese número.

