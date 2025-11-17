La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este domingo a través de la red social X que denunció ante la Justicia a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por "amenazas públicas contra el orden constitucional". Fue en reacción a declaraciones en las que el sindicalista aseguró, en una entrevista en el programa QR, que se transmite por el canal Bravo TV, de la Editorial PERFIL, que su trabajo es "provocar la crisis de este Gobierno".

ATE y Aceiteros lanzan un "paro preventivo" contra la reforma laboral: "Nos quieren joder"

"Es mi trabajo, es nuestro trabajo provocar la crisis de este Gobierno", admitía Aguiar el viernes 14, a lo que el conductor del programa, Pablo Caruso, le respondió: "Uy, te van a decir desestabilizador, te van a decir golpista...". La ministra Bullrich retomó sus palabras. "Sí, es desestabilizador y golpista", sostuvo en un posteo en la red social X. "Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches", agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El subsecretario de Prensa de la Presidencia de la Nación, Javier Lanari, retomó la polémica al compartir el tuit en el que Bullrich anunciaba que había radicado una denuncia contra Aguiar. "Si su trabajo es provocar la crisis para que caiga el Gobierno, la obligación del Gobierno es denunciarlo penalmente por golpista", aseguró. Y cerró con uno de los grandes slogans de campaña de Bullrich: "El que las hace, las paga". Su publicación fue retuiteada por el presidente Javier Milei.

Aguiar aseguró que la reforma laboral busca "joder" los trabajadores

"Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que tienen las trabajadoras y los trabajadores", dijo Aguiar en la entrevista con Caruso. Y aseguró que no necesita conocer el contenido de la reforma laboral de Milei, ya que está de convencido de que busca "joder" a los trabajadores y las trabajadoras.

MB/ML