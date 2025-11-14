Javier Milei: "La eliminación del Monotributo es una mentira inventada por los medios para generar ruido"

El presidente Javier Milei afirmó que "el 'riesgo kuka' era la intención del kirchnerismo de romper todo, eso derivaba una visión del futuro e implicaba un salto enrome en la tasa de interés y, comparada con la tasa de interés norteamericana, generaba el riesgo país".

En un escenario donde hay vencimientos por US$ 4.300 millones Milei afirmó: "Lo importante es que vamos a cumplir con nuestras obligaciones a rajatabla, como hemos hecho antes. Nosotros compramos US$ 30.000 millones de dólares pero también pagamos cash la deuda. Desde que nosotros asumimos, la deuda bajó US$ 50.000 millones. Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo. Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales".

En la medida de que en el Congreso se apruebe el presupuesto donde se instala el déficit cero, "tarde o temprano la tasa de interés va a colapsar por la caída del riesgo país", sostuvo el mandatario en el streaming Neura.

"Estamos tranquilos, creemos que en este momento puede haber un compás de espera a la luz de lo que se está gestando en las sesiones extraordinarias, donde se van a estar tratando leyes muy importantes, como el presupuesto donde se incluye el déficit cero como política de Estado".

Con respecto al proyecto de reforma laboral, Milei sostuvo que "en las últimas semanas estuve escuchando cosas sobre la modernización laboral, de cosas que se hacían o no y la verdad es que el proyecto está generado desde los miniserios de Economía y Desregulación y la Secretaría de Trabajo. Recién en la reunión de gabinete del miércoles se aunaron los proyectos y hoy está en la Secretaría Legal y Técnica para su confección final. Eso quiere decir que en estos días los medios estuvieron mintiendo abiertamente".

Consultado específicamente sobre la eliminación del Monotributo en la reforma, Milei explicó que "están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la relación de las reformas que se hagan en la parte de la modernización laboral. Bajen la ansiedad, los proyectos estarán cuando tengan que estar. La eliminación del Monotributo es una mentira inventada por los medios para generar ruido".

"Los medios son enemigos del gobierno porque le cortamos la pauta publicitaria y no tienen ningún tipo de problema en decir lo que se les ocurra con tal de ensuciar y calumniar a las personas que estamos en el Gobierno".

"Al cerrarse este paquete, que incluye el déficit cero, la presunción de inocencia fiscal, que estamos enviando la modernización laboral, la reforma tributaria y las reformas del Código Penal. Eso va a implicar un impacto muy importante en el riesgo país y que podamos financiarnos con tasas sustancialmente más bajas. Hoy hay compañías colocando a 8,5%".

Vuelta a los mercados

"No solo van a bajar las tasas y estirar plazos, es probable que tengamos sobresuscripción sobre lo que se trata de levantar en el mercado. Argentina tiene una relación de deuda de mercado contra el producto y es 25% y en dólares 13 puntos del PBI. Argentina es una excelente oportunidad de negocios si se quiere entrar en bonos largos, porque eso tendría una mayor duration y permitiría capitalizar las mejoras de Argentina hacia adelante de una manera brutal".

Podemos hacer lo mismo que en el caso del acuerdo del FMI, que el Tesoro tome esa deuda y cancele deuda que tiene el Banco Central para capitalizarlo. Queremos seguir mejorando la calidad del activo del Banco Central, porque mejora su solvencia y baja el nivel de precios a largo plazo y baja la inflación".

