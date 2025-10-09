Fernanda Laiún: “El monotributo sigue siendo mucho más barato que el régimen general”

En diálogo con Canal E, Fernanda Laiún, tributarista, brindó una guía práctica sobre los cambios recientes en el monotributo y alertó sobre los riesgos de desinformación en los controles de facturación.

Nuevas escalas del monotributo: cifras clave y beneficios

A partir del 1° de agosto, entraron en vigencia las nuevas escalas del monotributo, un sistema que sigue resultando más conveniente que el régimen general. “Hoy en día estamos trabajando con una escala que tiene un monto máximo de facturación de 94.800.000 pesos, tanto para bienes como para servicios”, explicó Laiún, y destacó que este cambio simplificó el régimen, que antes diferenciaba entre tipos de actividades.

Las categorías ahora comienzan desde los 8.900.000 pesos anuales, lo que implica una cuota mensual de $4.000. A medida que crece la facturación, también aumentan los montos a pagar. Por ejemplo, en la categoría G, donde se puede facturar hasta 40 millones de pesos, se abonan $100.000 si se venden bienes y $50.000 por servicios.

“La categoría H, que era la más alta para quienes prestaban servicios, está ahora en 60 millones de pesos y se paga 300 o 150 mil, según la actividad”, precisó la experta. Además, indicó que los aportes jubilatorios van desde $13.000 hasta $118.000, dependiendo de la categoría.

Laiún recalcó que, incluso en la categoría más alta, “es muchísimo más barato que ser responsable inscripto, pagar IVA y Ganancias por separado”. Por eso, recomendó el monotributo para cualquier persona que esté empezando o que facture dentro de esos márgenes.

El mayor riesgo: salirse del sistema sin saberlo

Uno de los principales errores que cometen los monotributistas es no controlar correctamente su nivel de facturación. “El sistema no toma año calendario, toma los últimos 365 días. Eso lo digo con especial hincapié”, enfatizó Laiún.

Este cálculo no es automático, y el contribuyente debe monitorear manualmente sus ingresos para no superar el límite. “Si yo supero un peso, cinco pesos o un millón, no importa. Salgo del sistema y todo lo que facturo lleva IVA y genera declaración jurada de Ganancias”, advirtió.

Otro aspecto clave es mantenerse al día con los pagos. “Hay que poner la cuota en débito automático para no acumular deuda”, recomendó. A su vez, subrayó la importancia de conocer que el monotributo no cubre Ingresos Brutos, un impuesto provincial que también debe contemplarse: “Muchas provincias como Buenos Aires o Santa Fe tienen sistemas simplificados que se pueden linkear con el monotributo”, explicó.

Sobre el proceso de recategorización, Laiún aclaró que “ARCA hace el control hacia adelante. No es que uno paga mal si cambia de categoría, pero hay que monitorear bien para no quedar fuera”.

Por último, alentó a quienes se manejan con herramientas digitales a autogestionar el sistema: “Con un poco de esfuerzo, uno puede llevar el monotributo solo, no hace falta un contador. Pero hay que ser súper prolijo”.