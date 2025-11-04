Reforma laboral: “Las plataformas deberán ofrecer seguros a los repartidores, incluso si siguen siendo monotributistas”

En conversación con Canal E, la especialista en empleabilidad, Daniela Pérez, explicó los principales puntos de la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar antes del cierre de sesiones ordinarias, especialmente los que afectan a las plataformas digitales de reparto y movilidad.

Un nuevo marco para los trabajadores de apps

La reforma laboral que prepara el Gobierno incluirá por primera vez un capítulo específico sobre el trabajo en plataformas digitales. Según explicó Pérez, “hoy las principales características de esta reforma para las plataformas que se proponen a los repartidores independientes es que continúen inscritos como monotributistas, pero con un marco regulatorio nuevo”.

De esta forma, los trabajadores conservarían su autonomía, pero con ciertos derechos garantizados. “Podrán conectarse cuando quieran, aceptar o rechazar órdenes, decidir sus jornadas y tendrán derecho a rechazar pedidos sin obligación de justificación”, subrayó la experta.

Uno de los cambios más destacados tiene que ver con la seguridad y la protección social. “El tema de la seguridad vial es clave: derecho a un seguro por accidentes personales que debe estar provisto por la plataforma”, enfatizó Pérez, al remarcar que esta obligación hoy no existe.

Formalización y reducción de la informalidad

La especialista destacó que el objetivo central de la reforma es lograr “un marco laboral claro, simple y de bajo costo que permita formalizar este empleo en el sector de plataformas y reducir también la informalidad”. Actualmente, gran parte de los trabajadores de apps se desempeñan fuera de todo marco legal, sin protección ni respaldo de las empresas.

Asimismo, el Gobierno busca que la nueva legislación ayude a “eliminar un poco claramente la industria del juicio y generar más fuentes de trabajo”, sin convertir automáticamente a los repartidores en empleados dependientes. “La idea es conservar también el carácter autónomo”, explicó Pérez.

Respecto a la responsabilidad empresarial, la especialista puntualizó que “las plataformas deberán proveer el seguro, los cascos y otras herramientas de seguridad vial, además de habilitar canales para reclamos o quejas”.

No obstante, advirtió que la implementación podría generar tensiones: “Seguramente sí habrá mayor costo impositivo y laboral, porque tiene que estar todo más regulado”, afirmó. Según Pérez, aún quedan “grises y letra chica que deben aclararse”, especialmente en materia de aplicación práctica.

