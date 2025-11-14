POLITICA GOBIERNO Conferencia de prensa de Manuel Adorni El jefe de Gabinete hablará con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Hoy 10:10 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hablará con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. En desarollo También te puede interesar Javier Milei en Corrientes proyectó a la Argentina como "primera potencia mundial en 20 años" Después de apurarla para que "no boicotee", Bullrich se reúne con Villarruel tras meses de tensión Jorge Asís sobre la prisión de De Vido: "En el máximo nivel, la justicia argentina es efectista pero injusta" Santiago Caputo chicaneó a los periodistas que criticaron las "intervenciones" de Javier Milei en el exterior En esta Nota Manuel Adorni Acuerdo Con Estados Unidos