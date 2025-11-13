Javier Milei expone en el 12º Congreso de Economía Regional en Corrientes: "Nos comprometemos a hacer grande a Argentina nuevamente"

Javier Milei ya se encuentra en el Espacio Andes de la ciudad de Corrientes, donde brinda unl discurso de cierre del 12º Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Presidente eligió un escenario amigable para retomar sus recorridas por el interior, en una visita relámpago que no contempla encuentros institucionales con el gobernador local, Gustavo Valdés.

Noticia en desarrollo...