Primera encuesta postelectoral: Milei capitaliza el triunfo pero la principal preocupación es el desempleo

La consultora Opinaia, una de las más cercanas al gobierno de Javier Milei, difundió este jueves una nueva encuesta de opinión pública que muestra que la gestión libertaria alcanzó su mejor nivel de aprobación desde julio. Sin embargo, el desempleo, la pobreza, la corrupción y la inseguridad se consolidan como las principales preocupaciones sociales.

El relevamiento, el primero después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, se realizó entre el 3 y el 7 de noviembre mediante entrevistas online a 1.000 personas de todo el país. El estudio tiene un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un 95% de nivel de confianza.

En cuanto a la evaluación del gobierno nacional, la encuesta señala que la imagen positiva de la gestión de Javier Milei se ubica en el 48%, frente a un 50% de negativa.

El informe también indica que el aumento del respaldo proviene, principalmente, de jóvenes varones y de sectores medios-altos.

Además, el estudio muestra que La Libertad Avanza logró capitalizar el resultado electoral, con Milei como el dirigente de mayor imagen positiva (48%). Según el documento, todos los referentes del oficialismo mejoran sus registros, mientras que los líderes opositores retroceden.

Cristina Fernández de Kirchner cae seis puntos y Axel Kicillof pierde dos. Ambos quedan empatados en un 32% de imagen positiva. Todo esto, en un contexto en el que el 35% de los encuestados afirma no identificar a ningún referente opositor.

Otro dato favorable para el Ejecutivo es la mejora en las percepciones económicas tras los comicios. La evaluación negativa de la economía bajó al 53% (cinco puntos menos que en la medición anterior) y creció el optimismo sobre el futuro al 47% (diez puntos más contando la evaluación positiva y la regular). Por primera vez desde julio, los optimistas superan a los pesimistas, según la consultora.

Qué áreas le preocupan más a los argentinos

No obstante, el sondeo refleja que la mejora en las expectativas económicas convive con un aumento de preocupación en cuatro áreas sensibles: desempleo, pobreza, corrupción e inseguridad.

De acuerdo con los resultados, el desempleo (53%) y la pobreza (52%) encabezan la lista de los principales problemas del país. Les siguen la corrupción (48%) y la inseguridad (47%), esta última con un incremento de siete puntos porcentuales respecto del mes anterior.

Consultados sobre su situación económica personal en comparación con el año pasado, un 33% dijo estar mejor, un 23% igual y un 42% peor.

A pesar de esa percepción, ante la pregunta sobre si el esfuerzo económico actual “vale la pena” y se traducirá en mejoras futuras, el optimismo predomina: un 61% respondió que sí, frente a un 39% que opinó lo contrario.

Quién lidera la oposición y cuál podría ser la tercera fuerza en 2027

Aunque un 35% de los consultados no identifica un liderazgo claro en la oposición, Cristina Fernández de Kirchner se mantiene como la figura más reconocida con 29%, pero seguida muy de cerca por Axel Kicillof con 28%. Ningún otro dirigente supera el 3%.

El relevamiento también indaga sobre las preferencias políticas hacia 2027. Allí, la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo persiste: un 56% asegura que votaría a Milei, mientras un 43% apoyaría al “peronismo kirchnerista de Cristina Kirchner y Axel Kicillof”.

El dato novedoso es el avance del Frente de Izquierda como potencial tercera fuerza. Frente al espacio “Provincias Unidas de Schiaretti, Llaryora y Pullaro”, que alcanza el 38%, el “Frente de Izquierda de Myriam Bregman y Nicolás del Caño” aparece apenas un punto por debajo, con 37% y sólo 6 puntos por debajo del peronismo.

