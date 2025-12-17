Sesión tensa en el Congreso: el Gobierno acelera el Presupuesto 2026 y crece la resistencia por artículos clave

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una jornada cargada de tensión política mientras el Gobierno nacional apura la aprobación del Presupuesto 2026. El tema fue eje del debate en el programa “QR!”, que se transmite por Bravo TV, donde periodistas y dirigentes analizaron una sesión marcada por negociaciones frenéticas, disputas reglamentarias y un clima cada vez más enrarecido entre el oficialismo y la oposición.

Según explicó la periodista Verónica Benaim, el Ejecutivo apunta a lograr la aprobación en general cerca de la medianoche, con un número ajustado de votos que rondaría los 130 apoyos. Sin embargo, el conflicto se profundiza al momento de discutir el articulado en particular, especialmente el artículo 75, que propone derogar leyes vinculadas a la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario.

Ese punto generó fuertes reparos incluso entre sectores que suelen acompañar al Gobierno. Gobernadores y bloques aliados expresaron desconfianza ante la propuesta oficial y cuestionaron que se intente votar el presupuesto por capítulos completos, sin habilitar el debate artículo por artículo. En ese marco, se barajan tres escenarios: mantener el esquema actual, abrir la votación individual de los artículos o reabrir la discusión tras la votación general.

Desde el panel también se advirtió que incluir derogaciones de leyes vigentes dentro de una ley de presupuesto podría abrir la puerta a futuras judicializaciones. “Es un artículo que parece pensado para negociar después, pero que puede terminar siendo impugnado”, señalaron.

El diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, fue especialmente crítico con la estrategia oficialista. Denunció que el Gobierno incorporó de manera “inconstitucional” la eliminación de leyes que el Congreso ya sancionó y que el Ejecutivo no quiere aplicar. Además, cuestionó la falta de debate profundo sobre artículos que implican transferencias millonarias, como compensaciones a empresas energéticas, sin cifras claras ni explicaciones técnicas.

Mientras tanto, en paralelo al debate parlamentario, se profundizan las tensiones internas en el oficialismo. Según se comentó en el programa, la figura de Karina Milei concentra cada vez más poder político, mientras se debilita la influencia de Santiago Caputo. En ese contexto, Guillermo Francos y operadores del Gobierno se movieron durante toda la jornada por el Congreso para asegurar los votos necesarios.

Presupuesto 2026: negociaciones secretas y un artículo clave pone en jaque a LLA

Con un escenario abierto y final incierto, la oposición anticipó que insistirá en votar los artículos más sensibles de forma individual. De no prosperar ese pedido, algunos bloques advirtieron que podrían rechazar capítulos completos, lo que pondría en riesgo puntos centrales del proyecto oficial.

La sesión continúa bajo un clima de máxima tensión, con el oficialismo confiado en aprobar el Presupuesto en general, pero con serias dudas sobre lo que pueda ocurrir cuando llegue el turno del debate fino.

LB/DCQ



