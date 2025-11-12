El exministro de Economía Domingo Cavallo reiteró sus críticas a la política cambiaria que vienen llevando adelante el presidente Javier Milei y el titular de Hacienda, Luis Caputo, en la Conferencia Anual 2025 de FIEL.

Cavallo recordó que en la década de 1990, durante el Plan de Convertibilidad, el dólar “era totalmente libre. No estaba muy bien reglamentado cómo había que tratar al dólar en el sistema financiero, pero pero el hecho de que no había controles de cambios era muy importante”.

Según Cavallo, en el plan económico actual, “haber controlado el cambio y tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares, lo que hoy es el cepo sobre las personas jurídicas, creo que es un factor limitante muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización”.

Luis Caputo explicó por qué el gobierno "seguirá con el esquema de bandas" y dio precisiones sobre la reforma laboral

“Es imposible pensar que puede funcionar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora”, agregó el ex ministro de Economía, y se preguntó: “¿Quién le va a creer al ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas con las cuales intervenir en caso de que el tipo de cambio se fuera arriba de la banda?”

“Y además, ¿cómo se va a lograr que no haya expectativas de devaluación hacia el futuro si en algún momento se va a tener que liberar el cepo sobre las transacciones de las personas jurídicas?”, añadió.

Cavallo apuntó como muy importante que más allá de todas las reformas estructurales que se van a enviar para su aprobación en el Congreso, junto con el tratamiento del Presupuesto para el año próximo se debería “definir y legislar el sistema monetario, cambiario y financiero de una forma que permita entender cómo se va a manejar esas políticas. En las negociaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ha planteado con razón y en la letra chica de los acuerdos está incluida, pero el Gobierno plantea que no lo va a hacer”, sostuvo.

Críticas al RIGI

Cavallo también criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “No se puede decir de hablar de una eliminación de privilegios y tratar de promover las inversiones con un régimen que a las grandes inversiones les dan una serie de garantías muy importantes que no tiene el riesgo de la economía.”

En ese sentido, explicó que “a las grandes inversiones se les garantiza que habrá perfecta movilidad de capitales, por qué no darle ese beneficio a las pymes y a las grandes empresas. Eso significa la eliminación completa del cepo y de los controles de cambios y hacer funcionar a la economía como un sistema que no será totalmente dolarizado, porque no estamos en condiciones, sino un sistema bimonetario que funcione sin restricciones y que permita tanto el uso del dólar como el peso”.

LM

LT