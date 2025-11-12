El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, solicitó formalmente una reunión con el recientemente nombrado ministro del Interior, Diego Santilli, para “reclamar los fondos que el Gobierno nacional le quitó a los bonaerenses”. A partir de su incorporación al gabinete libertario, Santilli inició una ronda de reuniones con distintos gobiernos provinciales, de la que quedaron excluidos Axel Kicillof y otros tres mandatarios.

En una solicitud publicada en su cuenta de X, Bianco explicó que pretende discutir acerca de "las deudas pendientes del Estado nacional con la Provincia de Buenos Aires y la situación de las obras nacionales que se encuentran paralizadas" en el territorio. Acorde a estimaciones del Ejecutivo provincial, representan entre 12.000 y 13.000 billones de pesos.

Además en la nota formal enviada al Ministerio del Interior, Bianco señaló que “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses”, y consideró indispensable “mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer las perspectivas de resolución”.

Este llamado al diálogo busca establecer un canal directo que permita analizar el estado de estas deudas y proyectos

En los meses posteriores a las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei retomó el diálogo con los gobernadores para avanzar en el paquete de reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso desde el 10 de diciembre, con la intención de cerrar acuerdos bilaterales antes de una cumbre ampliada con todos los mandatarios. Primero recibió en Casa Rosada a una veintena de gobernadores y luego instruyó a Santilli a continuar las conversaciones.

Sin embargo, entre los convocados no estuvieron el bonaerense Axel Kicillof ni otros tres gobernadores alineados del peronismo: Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). En el caso de Buenos Aires, la relación con la Casa Rosada sigue atravesada por la tensión política, ya que desde La Plata reclaman la restitución de fondos y la reactivación de obras como condición para sostener la gobernabilidad provincial.

Pese a las diferencias, Santilli no descartó del todo abrir el diálogo con quien fue ministro de Economía en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque poniendo varias condiciones. “Si realmente cree en el diálogo, vamos a sentarnos para bajar impuestos, para tener un nuevo Código Penal, para firmar el Pacto de Mayo —al que Kicillof no asistió el año pasado— y comenzar a trabajar para los bonaerenses”, señaló el ministro del Interior.

Bianco sobre Santilli: "Estará hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei”

El hombre de confianza del gobernador bonaerense, Axel Kicillof cuestionó con dureza la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. Advirtió que, siendo bonaerense y excandidato a gobernador, “debería conocer bien la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, estimada en unos 12.000 billones de pesos, y asumir la responsabilidad de ayudar a resolver los problemas".

Sin embargo, con tono irónico, Bianco agregó: “Seguro está hablando con Toto Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei”. A juicio de sus palabras, la Provincia ya mantuvo varias reuniones con funcionarios nacionales, aunque hasta ahora “solo hubo promesas y buena predisposición, pero ninguna solución concreta”.

Además, expresó desconfianza hacia la gestión de Santilli. Consideró que, pese a mostrarse activo y dispuesto al diálogo, es poco probable que eso se traduzca en medidas efectivas para las provincias. Sus declaraciones reflejan la tensión política que persiste entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional.

Diego Santilli asumió en Interior y ya piensa en 2027

El ministro bonaerense contó que ya mantuvo “varias reuniones públicas” en la Casa Rosada, aunque sin avances concretos: “No ofrecieron ninguna solución. Pasa lo de siempre: dicen que lo reciben, que lo van a elevar, pero la respuesta nunca llega”, afirmó. A la par, sostuvo que en los primeros meses de gestión, Santilli “intentará mostrarse activo y con cierta apertura”, aunque anticipó que “cuando nos reunamos, tampoco va a ofrecer soluciones reales”.

MV

LT