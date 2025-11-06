Inundaciones por el Río Salado: tras los cruces, funcionarios de Nación y Kicillof se reunieron en 9 de Julio

En medio de los cruces políticos entre autoridades de Nación y de la Provincia de Buenos Aires por las inundaciones que afectan a alrededor de un millón de hectáreas por el desborde del Río Salado, funcionarios de Axell Kicillof y una delegación del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich se reunieron en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

El encuentro se dio este jueves, luego de que la ministra de Seguridad acusara a la Autoridad del Agua bonaerense de “no resolver” la situación y de que anticipara que intervendría directamente en los municipios. Ante lo cual, la gobernación provincial replicó con la denuncia de que el Gobierno nacional “paralizó” una etapa del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado que le correspondía.

Finalmente, ambas gestiones se vieron las caras en la localidad del centro de la provincia. “El eje del encuentro estuvo centrado en la coordinación para analizar el estado de situación regional por el exceso hídrico en las distintas localidades y zonas rurales” de 9 de Julio y “se da en el marco de la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas que llevó adelante la Autoridad del Agua (ADA)”, indicaron tras la reunión fuentes cercanas a Kicillof.

La cuenca del río Salado abarca a todos los municipios pintados de celeste oscuro.

El Presidente de la Autoridad del Agua, Damian Costamagna, explicó: “Estuvimos en Bragado y en 9 de Julio la semana pasada, cuando hemos anunciado las obras del nodo Bragado. Lo importante es que compartimos con el resto de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que estamos en una situación extraordinaria. Ha caído más del doble de la cantidad de agua que debería caer”.

En este escenario, la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica puso a disposición máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas. También, a través de bombas hidráulicas, se realizaron tareas para desagotar áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.

Sin embargo, al agua aún no terminó de drenarse y es fundamental la finalización del Plan Maestro para prevenir nuevas eventualidades en una cuenca que ocupa 170.000 Km2, casi la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participaron la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga; el administrador de Vialidad de la provincia, Roni Caggiano y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario como así también de la cartera de Seguridad Nacional.

En qué estado se encuentra el Plan Maestro del Río Salado

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, asegura que proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del Río Salado, una obra que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en 59 municipios, que alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

El Plan Maestro es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires que impacta en 8 millones de hectáreas del territorio provincial que podrán ser recuperadas para la producción agrícola y ganadera bonaerense.

Para planificar los trabajos a ejecutar, el curso del río fue dividido en cinco tramos: el I, II y III están finalizados; el tramo IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4. Mientras que, la etapa 2 está paralizada por parte del actual Gobierno Nacional y el tramo V se encuentra en proceso de análisis presupuestario por parte de la gestión bonaerense, aseguran desde esa misma jurisdicción.

El Gobierno Nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones.

"Las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV podrían ser ejecutadas y finalizadas, pero los recursos recaudados no fueron destinados a los fines que corresponden por ley", señalan desde la gobernación bonaerense.

Según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, este fondo recibió unos $175 mil millones pero solo se ejecutaron $13.011 millones, que representan un 7,45% del total recaudado.

Por su parte, el Tramo V, a cargo de la provincia de Buenos Aires, se trata del segmento final con el que se completará el Plan Maestro y que se extiende sobre 98 km en total, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti. Asimismo, contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales 8 son carreteros y 2 ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

El Plan Maestro Integral contempla en la ampliación de la capacidad del río Salado que permitirán mitigar los impactos de las inundaciones y recuperar millones de hectáreas para la producción y potenciar el desarrollo productivo de esta cuenca.

Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.

Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.

Asimismo, como obra complementaria, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos finalizó el estudio para la elaboración del proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el “Nodo de Bragado”, que cuando se ejecute permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio.

El Nodo Bragado permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica que forma parte de las Subregiones A2 y A3 (de igual denominación que sus respectivos Comités de Cuenca), de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la Provincia.

