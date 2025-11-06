El Gobierno anunció la creación de un centro de operaciones en el partido de 9 de Julio por las inundaciones

El secretario de la Federación Agraria Argentina, Santiago Falco, habló con Canal E y se refirió a la crítica situación que atraviesan los productores y la comunidad rural del partido 9 de Julio, y analizó el reciente anuncio del Gobierno sobre la creación de un centro de operaciones en la región.

Santiago Falco se refirió al anuncio del Gobierno y la necesidad de actuar sin demoras. “Para mí sería muy fácil hablar de números, estadísticas, ver cuánto impuesto se va a tener que dejar de pagar, porque evidentemente el impacto económico es muy grande, pero no nos queremos focalizar solamente en la cuestión económica”, afirmó.

La problemática que se vive en las zonas rurales

Asimismo, explicó que la problemática “son cuestiones más humanas, cuestiones de la sociedad que trabaja y que vive en el campo, que no puede llegar, cuestiones de salud, porque si hoy en día a un productor agropecuario le da un paro cardíaco o tiene un accidente, los bomberos y las ambulancias no pueden llegar”.

Además, Falco remarcó que, “la producción se ve afectada no sólo por el tema de que está inundado, sino que aquellos campos donde no está inundado, tampoco se puede llegar porque no hay accesibilidad de los caminos”. Según desarrolló, “los animales no se están alimentando bien, con lo cual, es un problema no sólo económico, sino un problema social, de salud y educativo”.

La reacción del partido 9 de Julio al anuncio del Gobierno

Sobre el anuncio oficial, aseguró: “Vemos con agrado este anuncio muy pomposo que se ha hecho desde la Nación, si nos llama la atención porque nueve meses más tarde, nosotros desde febrero venimos anunciando esto”.

El entrevistado añadió que, “no nos vamos a ilusionar, no vamos a subir al carro de la ilusión por un anuncio”, aunque reconoció que, “este anuncio está recibido muy felizmente por parte de la comunidad de 9 de Julio, que es sin duda lo más afectado”.

A su vez, describió la postura del sector: “El sector agropecuario no es que sea escéptico ni nada por el estilo, simplemente somos realistas. Nos podés endulzar el oído todo el día, pero vamos a los hechos”.