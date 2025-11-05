Inundaciones: Bullrich promete asistencia estatal y se diferencia de Kicillof

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, aprovechó la sala de conferencias de prensa de la Casa Rosada para diferenciarse de la gestión de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo prometiendo asistencia a las zonas afectadas por las inundaciones en el interior bonaerense agrario. La funcionaria sostuvo que el gobierno de Axel Kicillof no hizo las obras necesarias para evitar inundaciones y prometió un Estado presente “junto a la gente”, con un paquete de acciones.

Según pudo saber PERFIL, en este contexto, no hubo contacto ni oficial ni extraoficialmente desde el oficialismo con la administración bonaerense por esta problemática. Pero no descartan que haya contactos en las próximas horas, tal como ocurrió ante la tragedia de Bahía Blanca.

Entre los anuncios más relevantes, está la instalación de un centro de operaciones en el municipio de 9 de Julio para brindar todo el auxilio. "Vamos a poner recursos para abrir caminos e ir hasta las familias que están aisladas", señaló la funcionaria. También dijo que se van a hacer tareas de "limpieza de zanjas, desagües y alcantarillas", entre otras, para "garantizar la circulación por los caminos".

Además, junto a Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, anticipó que habrá un plan de obras públicas sobre la cuenca del Salado, que provoca inundaciones. “Porque hay muchos problemas en la zona esa, los intendentes no tienen jurisdicción, la provincia no hace las obras necesarias. El Estado se va a ocupar y va a estar cerca de la gente”, expresó la senadora electa. Aunque no quiso adelantar si va a ser a través de subsidios para los productores agropecuarios. Es algo que la administración libertaria estudiará en los próximos días.

Los detalles del auxilio

Desde Vialidad Nacional, se anunció, se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados. Eso informó el oficialismo tras el anuncio de la ministra.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

