Gustavo Weiss: “sin infraestructura no hay crecimiento posible”

A casi dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la obra pública nacional se encuentra prácticamente paralizada. En ese contexto, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, alertó que el país enfrenta “uno de los momentos más críticos del sector” y advirtió: “No se puede crecer sin rutas, escuelas u hospitales”.

Según datos de la entidad, la actividad cayó 25% entre junio de 2023 y junio de 2024, con una pérdida de más de 120.000 empleos. Weiss señaló que la situación se agravó por la deuda impaga del Estado con las constructoras, estimada en unos $ 400.000 millones, y por la ausencia de nuevos proyectos nacionales.

El presupuesto nacional prorrogado prevé apenas 0,4% del PBI para infraestructura, un nivel que, según Weiss, “no alcanza ni para mantener en pie lo que ya existe”, sostuvo a Ámbito. En ese sentido, estimó que el país debería destinar al menos u$s25.000 millones anuales sólo para conservar su infraestructura actual y cerca del 9% del PBI si busca impulsar crecimiento.

“Algunas provincias como Córdoba, Buenos Aires o Santa Fe sostienen obras con fondos propios, pero el resto del país está prácticamente paralizado”, remarcó el dirigente.

La falta de inversión también tiene consecuencias directas en situaciones críticas, como las recientes inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Weiss explicó que “muchas obras hídricas estaban en marcha y quedaron paralizadas”, lo que agrava el impacto de las lluvias.

Infraestructura y Estado

Sobre la idea oficial de reemplazar la inversión estatal por capital privado, el dirigente fue tajante: “En ningún país del mundo la inversión privada supera el 15% del total. No hay rentabilidad en construir un hospital o una escuela. La infraestructura requiere participación del Estado”.

El titular de Camarco consideró que el modelo de ajuste actual “puede sostenerse en el tiempo, pero con un deterioro enorme en la calidad de vida y en la competitividad del país”. También pidió avanzar en reformas impositivas y laborales que faciliten la formalización del empleo, especialmente en las pymes.

“Argentina no crea empleo formal desde hace diez años. Se necesita una estructura laboral más flexible y un régimen diferencial para las pymes”, sostuvo.

Finalmente, Weiss insistió en que el Estado debe concentrarse en sus funciones esenciales: “Educación, salud, justicia, seguridad y defensa. Todo lo demás debe gestionarse con eficiencia, pero sin abandonar lo que es responsabilidad del Estado".