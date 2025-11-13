Una agrupación de Milei alerta sobre "trampas electorales" en la elección de Arquitectos

Una de las agrupaciones libertarias predilectas de Javier Milei, La Púrpura, quien fue elogiada por el jefe de Estado en su acto en el Movistar Arena, se metió en la disputa por la conducción del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA). Una pelea que tiene denuncias de gravedad de por medio que podría afectar a los comicios que se van a desarrollar el 18 de noviembre.

En las últimas horas, la lista libertaria opositora que se llama "Arquitectos con La Púrpura N°5", impugnó formalmente el proceso electoral. El espacio, liderado por el candidato a presidente Pablo Oliva, acusa al oficialismo de una serie de "irregularidades y trampas electorales" destinadas a manipular los resultados de los próximos comicios.

El armado libertario busca ponerle fin a más de dos décadas de la misma conducción en la entidad y sostiene que el proceso "carece de transparencia". Entre las cuestiones que señalan como “anómalas”, se encuentra que la Junta Electoral está compuesta únicamente por miembros del oficialismo, sin representación de la oposición. Al respecto, Oliva señaló: “Estamos compitiendo en desventaja porque la Junta está compuesta únicamente por personas del oficialismo, sin representación independiente ni participación de nuestra lista”.

También acusan al oficialismo de permitir campañas con condiciones particulares. Por caso, mencionan que mientras la actual conducción habría contado con sus boletas con una semana de anticipación, la impresión de la lista "La Púrpura" sufrió errores de imprenta que obligaron a su reimpresión y retrasaron su distribución. Además, denunciaron que el oficialismo imprimió "tres veces más boletas" y usó un eslogan proselitista ("la única lista federal de la provincia"), algo prohibido por el reglamento.

Las acusaciones no terminan ahí: en La Púrpura, que es el núcleo de profesionales que abrazan las ideas de La Libertad Avanza, mencionan errores en la confección de los padrones, con matriculados asignados a distritos incorrectos. Y que se impidió a los candidatos oficiar como fiscales de mesa, una medida que consideran una “restricción arbitraria sin sustento reglamentario”.

Vale destacar que esta tribu libertaria trata de pisar y tener representación en cada organismo de profesionales. Planifican tener fuerza en los colegios públicos de abogados, arquitectos y escribanos. Siempre, como aclaran, impulsando los principales mandamientos del partido de Milei.

