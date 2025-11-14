Scioli, en riesgo: perdería sus áreas de gestión, que pasarían a manos de Adorni y Santilli

En medio de pujas de intereses, el Gobierno reacomoda los roles dentro del gabinete para comenzar la segunda etapa de su gestión. Entre las últimas decisiones, se conoció que Daniel Scioli perdería las áreas que estaban bajo su control, lo que le deja un destino aún incierto en el organigrama libertario, aunque las versiones indicaban que seguiría en funciones oficiales.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, que hasta el momento era gestionada por el ex motonauta, será desguazada y repartida entre el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. De esta manera, Turismo y Ambiente quedaría en manos del ex vocero presidencial, mientras que Deportes se la llevaría Santilli. En tanto que no se informó cuál será la misión que cumplirá Scioli, que en principio continuaría en la gestión libertaria.

La situación del ex motonauta refleja las internas entre los diferentes sectores del oficialismo, que disputan el reparto del motín gubernamental. De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales a NA, aún está en discusión el traspaso del Registro Nacional de las Personas y la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad, que favoreció a Patricia Bullrich en detrimento de Santilli.

Scioli fue uno de los primeros dirigentes del peronismo en sumarse al Gobierno libertario.

Ambas áreas volverían al Ministerio del Interior, aunque, para que eso se confirme, el Gobierno debería dejar sin efecto el Decreto 793/2025 que publicó esta semana en el Boletín Oficial.

Los primeros pasos de Santilli en el Ministerio del Interior

En cuanto al Ministerio del Interior, Santilli prepara a un hombre de su confianza como vice. Se trata de Gustavo Coria, actualmente diputado provincial de Buenos Aires por el PRO. El funcionario, en plena disputa por las competencias de su organismo, mientras tanto, muestra capacidad de negociación con los gobernadores.

En el marco del debate del Presupuesto 2026, que será tratado en sesiones extraordinarias y para lo que el Gobierno necesita sumar voluntades, Santilli se reunirá este sábado con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. En el mismo sentido, este viernes mantuvo en Mendoza un encuentro con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes estuvieron en la provincia cuyana para participar de una cumbre sobre minería.

