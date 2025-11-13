ATE y Aceiteros lanzan un "paro preventivo" contra la reforma laboral: "Nos quieren joder"

A pesar de que la letra chica de la reforma laboral que impulsa el Gobierno aún se mantiene en el terreno de las versiones extraoficiales, el sindicalismo combativo decidió no esperar y activó el plan de lucha. Tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) confirmaron medidas de fuerza contundentes para rechazar el proyecto que saldrá del Consejo de Mayo, anticipándose al debate legislativo.

El hecho ocurre luego de que un plenario de delegados que votara por unanimidad un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 19. La jornada de protesta incluirá una movilización a la Secretaría de Trabajo, en la avenida Leandro N. Alem, bajo la consigna de rechazar la reforma laboral planeada y exigir la reapertura inmediata de las paritarias ante la erosión de los ingresos del sector.

El posteo de Aguiar en X (ex Twitter)

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, fue tajante en su discurso de cierre: "Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder". El dirigente instó a enfrentar en la calle la iniciativa oficial y acusó al Ejecutivo de utilizar "amenazas", "mentiras organizadas" y el desprestigio de los sindicatos como estrategia para imponer la legislación sin diálogo real.

El reclamo denuncia un vaciamiento operativo. Aguiar advirtió sobre planes para desmantelar áreas sensibles de fiscalización laboral y adaptar el Estado a la nueva normativa. Además, alertó que tras 23 meses de gestión de Javier Milei, la administración pública está en "emergencia salarial", empujando a una cantidad creciente de empleados al pluriempleo para poder cubrir sus necesidades básicas.

ATE realizará un paro de 24 horas en contra de la reforma laboral

En sintonía, Daniel Yofra, líder de la Federación Aceitera, anunció desde el 74° Congreso de la entidad que irán a la huelga "cuando este gobierno quiera avanzar contra los derechos laborales". A pesar de haber cerrado una paritaria récord que llevará el básico a más de 2,3 millones de pesos en 2026, Yofra aclaró que la medida es por "empatía y solidaridad de clase", rechazando la postura de "quedarse con que nosotros estamos bien" mientras el resto pierde derechos.

El congreso aceitero sirvió de plataforma para una foto de unidad sindical, con la presencia de Abel Furlán, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la propia conducción de ATE. Allí, Furlán advirtió que mientras las potencias disputan el trabajo calificado, Argentina va a contramano hacia un "proceso de desindustrialización" contra el cual llamó a rebelarse.

El anuncio del paro detonó un enfrentamiento en redes sociales entre Aguiar y el periodista Jonatan Viale. El conductor de TN acusó al sindicalista de tener como trabajo la tarea de "desestabilizar al gobierno", cerrando su mensaje con un irónico "Qué país hermoso". La respuesta del titular de ATE fue corrosiva: "Nuestro trabajo es más loable que ser el vocero extraoficial del Gobierno".

La chicana de Viale

La chicana de Aguiar escaló al preguntarle si el posteo se lo había redactado "alguien de la Rosada". Este dardo apunta directamente a la credibilidad del periodista, meses después de la filtración de un video "backstage" de su entrevista con Javier Milei, donde se le criticó por llevar a cabo una “entrevista armada” con el Presidente.

La respuesta de Aguiar

El escándalo se desató cuando se conoció el material crudo de la nota, donde Milei hablaba del token $LIBRA. En el video filtrado, ante una respuesta del mandatario que lo comprometía judicialmente, Viale y el asesor Santiago Caputo interrumpen la grabación para guionar la respuesta correcta ("te puede traer un quilombo judicial"), evidenciando una complicidad que rompía los códigos periodísticos y transformó la entrevista en un acto de protección política.

