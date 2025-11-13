Las tres variables que se agregaron a la reforma laboral, según confirmó Luis Caputo

Cargas patronales, Ganancias y régimen de nuevo trabajo son las tres nuevas variables que el gobierno sumó a la reforma laboral bajo análisis que quiere presentar al nuevo Congreso en diciembre próximo para su tratamiento, según confirmó en las últimas horas el ministro de Economía Luis Caputo.

La reforma laboral es uno de los temas que más notas periodísticas está suscitando en las últimas jornadas, poniendo de manifiesto la importancia del tema para los trabajadores argentinos que no saben en qué dirección pueden ir los cambios que proponga el gobierno.

El ministro Caputo se refirió a la reforma laboral ayer miércoles 13 de noviembre en el cierre de la conferencia anual de la Fundación FIEL, donde avanzó con algunas precisiones sobre lo que están discutiendo en el ámbito oficial sobre la medida. Y dejó en claro que todo se está analizando aún, con lo cual prefirió no dar cifras o datos cerrados, aunque si comentó sobre tres cuestiones que a su juicio ayudarían a potenciar el empleo formal en el país, una vez avanzada la reforma.

"Estamos analizando los costos de agregarle otras variables además a lo que se ha escuchado, que en esencia son las siguientes: una es la de bajar tres puntos las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese obligatorio, de manera que sea mucho más fácil para las compañías ahora poder lidiar con un despido, tanto en términos de costo como en términos de litigiosidad", señaló. Y en ese sentido agregó: "Creemos que eso va a ayudar realmente mucho a la formalidad".

En segundo término ubicó un tema impositivo. "La otra cosa que estamos analizando es subir fuertemente las deducciones al impuesto a las ganancias de personas humanas. Y esto esencialmente lo que busca es que se formalice más la economía, que a raíz de que uno puede deducir más, tenga que pedir factura y que eso realmente lleve a una mayor formalización", dijo.

Y en tercer lugar afirmó: "Estamos pensando es un nuevo régimen de incentivo al nuevo empleo, que creemos va a ser muy bien recibido por el empresariado"; aseguró.

La reforma tributaria, otro de los ejes de cambio para apuntalar la actividad

En cuanto al terreno tributario dejó en claro que el gobierno busca eliminar los "impuestos distorsivos". "Sabemos cuáles son a nivel provincial ingresos brutos, a nivel nacional, el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las ganancias en las empresas que hoy nos hacen también poco competitivos con respecto a otros países del mundo", enumeró.

Pero también, el titular de Hacienda fue directo: "Cualquiera de esas cosas que toques son hoy para nosotros muy caras. Son todos impuestos que recaudan mucho: el impuesto al cheque alrededor de un punto y medio de producto, las retenciones 1,2, etc, pero son todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo porque de corto plazo lo que implica es romper el ancla fiscal", señaló.

Para el ministro "estos son los lujos que pueden darse los países que han hecho las cosas mejor durante muchos años, porque pueden financiar esto. En nuestro caso ese lujo no nos lo podemos dar y el equilibrio fiscal, el ancla fiscal es el corazón de nuestro programa, entonces tenemos claro hacia dónde queremos ir, pero para llegar ahí, nosotros necesitamos que la recaudación aumente. Pero queremos que aumente de manera virtuosa, es decir, no subiendo impuestos, sino tratando de aumentar la base, es decir, formalizando la economía y generando nuevos empleos y logrando que la economía crezca", argumentó.

En ese sentido, agregó: "Creemos que el año próximo vamos a estar creciendo probablemente al 5% o más, entonces en esta primera etapa a nivel de tributario nos estamos focalizando en darle una mano grande a la reforma laboral para lograr una mayor formalización, que para nosotros es clave. Este es un primer paso y va a haber otras cosas como dijimos de simplificación de impuestos, de eliminación de impuestos; pero el corazón de lo que queremos hacer es eliminar los impuestos que son más distorsivos", argumentó,

Finalmente, Caputo destacó: "Vamos a lograrlo en la medida que logremos que la economía crezca. Nosotros hemos corrido números propios y, si lográramos crecer a niveles de el seis por ciento por los próximos años, algo que para Argentina es perfectamente lograble, vamos a usar todo ese superávit para devolverles esa plata al al sector privado", aseguró. Y luego agregó: "Ese número ronda los quinientos mil millones de dólares, que es más de lo que es hoy la deuda argentina; entonces, es muchísimo el trabajo que todavía resta por por por hacer acá, pero que quede claro que quiero que el horizonte, el compromiso nuestro es el de el de llegar ahí", completó en el cierre de la Conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

