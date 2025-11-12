El canciller Quirno habló con inversores de Estados Unidos sobre las reformas que impulsa Milei y cómo acabará con la crisis económica

El canciller Pablo Quirno y el embajador argentino Alec Oxenford participaron en Washington, Estados Unidos, de una mesa redonda que organizó el Meridian Internacional Center donde, además de hablar de las políticas de Javier Milei, escucharon a los representantes de importantes compañías estadounidenses que invierten en nuestro país como American Global Strategies; Charles Camp Law; Ferring Pharmaceuticals Inc.; y Kimberly-Clark y Merck.

Según Infobae, en el encuentro realizado este miércoles 12 de noviembre, Quirno confirmó que se está avanzando con las reformas impositivas y laborales, aseguró que el gobierno de Milei cuenta con que la energía y la minería permitan acabar con las crisis económicas que afectan sistemáticamente a la Argentina, y remarcó el valor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para atraer a empresas; por su parte, Oxford aseguró que el presidente es una estrella de rock internacional, y señaló que la conexión entre el líder libertario y Donald Trump, el gran resultado obtenido en las elecciones del pasado 26 de octubre por LLA, la baja del déficit fiscal y el apoyo de Estados Unidos potencian el trabajo de La Libertad Avanza.

Argentina dio el primer paso para ingresar a la OCDE

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego del encuentro en el Meridian Internacional Center, Quirno, acompañado por Oxenford, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Luis María Kreckler, y el secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne visitó la United States Trade Representative (USTR), donde lo recibió Jamieson Greer, titular de la institución, para establecer los últimos detalles del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina. Según el medio antes citado, tras la reunión, el canciller afirmó que, aunque falta definir aspectos técnicos, son “optimistas” y piensan que el acuerdo logrará cerrarse pronto.

Avanza el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos: "Está prácticamente cerrado"

El lunes pasado, Oxenford había dicho que el acuerdo comercial entre ambas naciones estaba listo y solo faltaba “ponerle el moño”, tras el encuentro que Milei y Trump tuvieron en Washington el último mes.

Además, Quirno representará a la Argentina en la cumbre del G20 que se hará en Johannesburgo el 22 y 23 de noviembre, le confirmaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El canciller contará con el acompañamiento de Federico Pinedo, quien se encuentra al frente de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad G20.

El posteo de Pablo Quirno al llegar a Washington

Axel Kicillof denunció que Estados Unidos intervino la democracia argentina y hace negocios con Milei

El gobernador de Buenos Aires publicó este 12 de noviembre un extenso texto en su cuenta oficial de X que comienza diciendo: “En las semanas previas a las elecciones nacionales, asistimos a una intervención directa sobre nuestra democracia. Cuando el gobierno de Milei se estaba quedando sin capacidad para contener el dólar, el Tesoro de los EE.UU., por primera vez en la historia, compró pesos por dólares, para salvarlo de sus propios errores de política económica. Entonces, no era el ‘riesgo kuka’”.

Y agregó: “El ‘mercado’ (y todo el mundo) consideraba que la cotización del dólar era insostenible y que no se estaba cumpliendo la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI. Por lo tanto, se descontaba una devaluación después de las elecciones (o una corrida antes). Luego de varios días de intervención fallida del gobierno, el Tesoro de los EE.UU. también anunció un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, condicionado a la victoria de Javier Milei. Es decir, extorsionó a los argentinos: si no ganaba Milei, retiraban la ayuda y se producía una crisis cambiaria”.

El extenso posteo de Axel Kicillof contra Estados Unidos y Javier Milei

Kicillof afirmó: “El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, decidió sobre nuestras retenciones a la soja con un tweet. Además, ordenó restringir los vínculos políticos y económicos con China. Así, el gobierno de Milei afectó directamente un proyecto de cooperación científica con China en San Juan: el proyecto del Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) en la localidad de El Leoncito. Se modificó también el voto argentino en varios asuntos tratados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en contra de toda la historia diplomática de nuestro país. Más traumático aún es el desmantelamiento y entrega de nuestro sector nuclear. Es un área en donde Argentina se encuentra (o encontraba) en la vanguardia tecnológica”.

El gobernador cerró su texto diciendo: “Por último, nos enteramos ahora de que, además, EE.UU. ganó plata con su intervención para salvar a Milei. Argentina utilizó una parte de ese dinero del swap para devolverle al propio Tesoro los dólares que puso, a un precio que desconocemos y pagando una tasa de interés cuyo monto ha sido ocultado. ¿Quién toma las decisiones en Argentina? Porque hoy sabemos que no era ayuda o un salvataje, sino que eran amenazas públicas para que gane Milei, más deuda y pago de intereses. EE.UU. sacó una ganancia con plata que pagamos los argentinos. Al final, plata había”.

HM/DCQ