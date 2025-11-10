En el marco del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei aseguró que el pacto entre ambos países es inminente y adelantaron que el canciller Pablo Quirno encabezará una reunión este martes en Washington para definir los últimos detalles de la negociación.

"Está prácticamente cerrado", sostuvo en diálogo con la prensa el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien indicó que los gobiernos de ambos países están trabajando para encontrar "el momento adecuado entre las partes para ponerle el moño y comunicarlo".

El lobista republicano Barry Bennett se reunió con Santiago Caputo y luego adelantó las reformas que Estados Unidos espera de Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No hay fecha, es un acuerdo que si bien picamos en punta antes del anuncio de los aranceles, lleva su tiempo. Lo que es importante, no nos gusta anticipar antes de que esté la tinta seca", expresó Quirno por su parte, quien a partir del martes 11 de noviembre encabezará una serie de reuniones en la Casa Blanca, en diálogo con A24.

El ministro de Relaciones Exteriores también indicó que el Gobierno se muestra optimista de cara al acuerdo con el país norteamericano y agregó: "Somos optimistas, la reunión entre Milei y Trump fue muy importante. Quedan cuestiones técnicas y por eso viajo mañana. El anuncio llegará cuando llegue".

"Hoy hay una situación geopolítica en que la alianza con Estados Unidos significa que nuestros productos ingresen y reemplacen oferta de otros países que tienen menos alianza estratégica. Estamos en posición de competir con toda nuestra industria del agro y ganadería", detalló.

Tregua comercial entre China y Estados Unidos: "Es favorable para el mundo y para la Argentina"

Sobre lo que recibiría Estados Unidos desde Argentina a cambio de concretarse al acuerdo comercial, expresó: "Estamos muy acostumbrados al toca y daca, acá hay una alianza estratégica. Esto va a permitir darle confianza a los inversores de los Estados Unidos, en minería, energía, infraestructura".

"Imagino que tendremos novedades muy pronto y será algo que nos marcará positivamente durante mucho tiempo. Tengo un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar por haber participado de las reuniones", añadió luego Oxenford, evitando dar detalles de las conversaciones entre ambos gobiernos.

AS/fl