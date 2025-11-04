Tregua comercial entre China y Estados Unidos: “Es favorable para el mundo y para la Argentina”

El analista de mercados y consultor en agronegocios, Pablo Adreani, analizó en Canal E las consecuencias del reciente acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, su impacto en el mercado de la soja y las perspectivas para Argentina.

Pablo Adreani recordó que, “durante todo el 2025, China no le compró soja a Estados Unidos”, y que “el principal oferente de soja, obviamente, es Brasil”. En segundo lugar, “estuvo la Argentina, que aprovechó una ventana para poder exportar cerca de 2 millones de toneladas de soja a China”, explicó. Según desarrolló, esa jugada fue estratégica: “China quiso mostrarle a Estados Unidos que no solamente compró de Brasil, sino que también pudo comprar de Argentina”.

Cuánto compró China de soja americana

Sin embargo, aclaró que, “China confirmó la compra de 180.000 toneladas de soja americana, de tres barcos nada más”. Las estimaciones privadas, agregó, “dicen que China podría comprar, de acá a enero, entre 6 y 8 millones de toneladas”. Aunque “eso está por verse”, señaló que el mercado de Chicago “ya venía subiendo desde hace dos o tres semanas en previsión de que los farmers no van a querer vender y de que haya un acuerdo entre Estados Unidos y China”.

Para Adreani, el repunte “es favorable para el mundo y para la Argentina”, aunque advirtió que, “los márgenes de molienda de la soja, para producciones futuras cortas, son de 25 dólares negativos”. En ese contexto, dijo que, “no se puede esperar una fuerte suba”, aunque “puede haber algún tipo de recomposición de precios en la cosecha argentina”.

Sobre el volumen del acuerdo, señaló que, “China llegó a importar de Estados Unidos hasta 30 millones de toneladas de soja”, por lo cual, el compromiso actual “parece un poco pronto” para cumplirlo en dos meses. De todos modos, consideró que, “para la Argentina o para el mundo es buena noticia”, aunque “no es tan alcista para Argentina como se piensa”.

“En Chicago subió 25 dólares en dos semanas y en Argentina subieron nada más que 5”, observó el entrevistado. “Estamos divorciados de Chicago; en Argentina hoy un poco son los fundamentos de oferta y demanda interna”, explicó.

Las consecuencias de las retenciones

También analizó el impacto de las políticas del Gobierno sobre el ingreso de divisas. “Las retenciones cero de septiembre provocaron un exceso de registros de todo tipo y color”, señaló. “Ahí se liquidaron 7.000 millones de dólares”, precisó. Pero advirtió que en octubre “el ingreso de divisas fue de apenas 1.100 millones de dólares, muy poco”.