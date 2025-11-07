El lobista republicano Barry Bennett se reunió con Santiago Caputo y luego adelantó las reformas que Estados Unidos espera de Argentina

Este viernes 7 de noviembre, Barry Bennett visitó a Santiago Caputo en su oficina de la Casa Rosada. El lobista republicano estuvo por lo menos una hora con el asesor presidencial hablando del acuerdo comercial que Argentina logró con Estados Unidos, los cambios que el presidente Javier Milei busca impulsar a partir del próximo 10 de diciembre, las reformas que necesita nuestro país, e incluso la nueva composición que tendrá el Congreso tras el triunfo libertario en las elecciones del pasado 26 de octubre.

Según Infobae, a las 18 horas, cuando finalizó el encuentro, Benett se encontró con la prensa acreditada en Casa Rosada y anticipó que Argentina se volverá uno de los socios comerciales más grandes de Estados Unidos. El lobista también reveló que habló con el asesor de las reformas que se vienen, y no dudó en felicitarlo por el “gran trabajo” que hace al organizar el nuevo Congreso. Bennett también reconoció que estuvo “averiguando” cómo funcionará el proceso para la inversión directa extranjera.

Santiago Caputo

El lobista remarcó que al gobierno de Donald Trump le gusta el asesor libertario y tienen un muy buen vínculo con él, pero aclaró que sumarlo o no al Gabinete es una decisión que solo puede tomar Milei.

Bennett también dijo que habría un refinanciamiento de la deuda externa argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero remarcó que, para llegar a ese punto, nuestro país antes debe juntar reservas; definió al peso como estable; y justificó que el Tesoro de Estados Unidos haya invertido en letras del Banco Central.

El lobista reconoció que conoce las charlas que Milei mantiene con los gobernadores, y pidió que se avance en todo lo relacionado con las reformas energéticas y mineras, explicando que, cuando los paradigmas cambian y la economía pasa de depender de la soja a depender del gas o el uranio es fundamental implementar un régimen diferente para darle la debida protección al país.

Además, recomendó que se construyan más rutas, escuelas, gasoductos y hospitales; elogió al nuevo canciller Pablo Quirno; y adelantó que Scott Bessent, secretario del tesoro norteamericano, visitará nuevamente nuestro país, pero no dio una fecha específica.

Scott Bessent con el presidente Javier Milei

Milei se reunió con empresarios en Nueva York

Mientras su asesor recibía al lobista norteamericano, el presidente, acompañado por su ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno, y el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, se reunió este viernes en Nueva York con empresarios de importantes compañías en el Council of the Americas y los invitó a invertir en la Argentina.

El encuentro duró una hora y media. Milei habló de las reformas impositivas y laborales que impulsará para mejorar la posibilidad de hacer negocios en nuestro país.

La reunión sucedió luego del paso del presidente por el America Business Forum de Miami, un encuentro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura, en el cual también habló Lionel Messi.

