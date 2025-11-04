Karina vs. Caputo: "El Jefe" empoderado mira los pliegos de la justicia

“Hay que dejar de subestimar a Karina por lo menos por dos años”, la frase resonó en los pasillos de la Casa Rosada en boca de un importante funcionario. La misma, no hace más que retratar el estado de situación: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, gana posiciones en el tablero de poder libertario y deja al asesor Santiago Caputo al borde de la salida de la Casa Rosada.

El arribo de Manuel Adorni a la jefatura de Gabinete y del diputado electo del PRO, Diego Santilli al ministerio del Interior, no son más que la confirmación de una jugada que puso “al triángulo de hierro” al borde del precipicio. Caputo no solo no asumirá nuevas prerrogativas sino que hay dudas sobre si Karina avanzará o no sobre áreas que hasta el momento formaban parte de su manejo, como por ejemplo, la Justicia.



Francos y Adorni sellaron la transición: el Gobierno busca mostrar orden en el cambio de etapa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Cúneo tendrá que empezar a encargarse de los jueces”, explicaron lacónicamente. Las palabras también expresaron las idas y vueltas en un área sensible como el del Ministerio de Justicia.

Es que Mariano Cúneo Libarona estaba fuera del Gobierno. Hasta llegó a declarar ante el portal Infobae que renunciaría luego de las elecciones. Algo en el medio sucedió. A Cúneo se lo vio en el cierre de campaña y en el búnker libertario y por ahora se mantienen hasta febrero.

Nadie sabe explicar cuáles son las intenciones de Karina respecto de los jueces, lo que queda claro que es obturo el ascenso de Sebastián Amerio, el hombre de máxima confianza de Caputo en materia judicial y el encargado de negociar los pliegos tanto de la Corte Suprema, como de tantos otros cargos nacionales y federales que permanecen vacantes.

¿Abrirá Karina un proceso de negociación con Cristina Kirchner por los jueces de la Corte?

Lo que es seguro que José Vila, Secretario de Estrategia no seguirá en su cargo. Vila colaboró en el rediseño de la SIDE, asistiendo a Caputo. Cumplía funciones reportando a Francos en el organigrama, sino embargo, el hombre con origen en el radicalismo había logrado trazar un buen vínculo con el asesor.

Vila, hoy asistió a la Casa Rosada para participar de la transición que Francos hizo con Manuel Adorni y Lisandro Catalán con Diego Santilli, quien además hoy participará de la reunión con legisladores que encabezará el Presidente.

Otro detalle surge de la primera reunión de Gabinete que encabezó Milei junto a sus flamantes ministros Adorni y Santilli. Tras el encuentro, el “Colo” se dirigió al despacho de Eduardo “Lule” Menem, el hombre de estrecho vínculo con Karina que quedó dañado por el escándalo de las coimas en Andis y resurgió con el contundente triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

Caputo maneja la SIDE, el ARCA (ex AFIP), tiene directores que le responden casi todos los directorios de las empresas públicas, el Ministerio de Justicia, y buena parte de los vínculos con gobernadores y bloques dialoguistas, además del lobby norteamericano.

PV/fl