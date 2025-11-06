Lionel Messi, en el America Business Forum: "Dios me regaló un don, me eligió a mí"

Lionel Messi habló en el America Business Forum que se realizó en la ciudad de Miami, un foro de negocios que propone generar “diálogo, inspiración y acción”, del que también participará el presidente Javier Milei. Consultado si “los campeones, ¿se hacen o nacen?”, el astro remarcó: “Yo siempre dije que Dios me regaló un don, que me eligió a mí, y yo desde muy chiquito lo tuve, pero después en el camino hice mucho sacrificio para fortalecer ese don, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, gente muy buena en todas partes del mundo, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Yo hice todo lo posible, pero como dije al principio, soy un agradecido a Dios porque él me dio lo principal”.

Luego, recordó lo que fue para él y su familia ganar el Mundial de Qatar 2022, afirmando que ese logro fue una forma de “cerrar” su carrera futbolística porque “había tenido la suerte de ganar todo antes, a nivel clubes e individual". El jugador argentino afirmó que fue un momento “especial”, y luego lo comparó, “salvando las distancias, con la sensación de cuando nacieron mis hijos”. También le alegró “cómo lo festejó el país”, por la “necesidad” que tenía Argentina de ser nuevamente campeona del mundo.

En referencia a los primeros años de su carrera profesional, reconoció que pasó “situaciones duras”, y también recordó que fue “un cambio muy grande para todos”, especialmente para su familia, porque siempre fueron “muy apegados” a sus raíces, pero nunca tuvo dudas ni retrocedió porque “tenía clarísimo lo que quería e iba en búsqueda de un sueño”.

Sobre su llegada al Inter Miami, en 2023, Messi la llamó “una decisión en familia” y celebró el valor de "elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo", para luego señalar que “vivir en esta ciudad es increíble y el cariño de toda la gente es impresionante”. Luego afirmó que su familia lo acompañó “en los peores momentos”, y anunció que pronto se estrenará Messi Cup, “una oportunidad para que se enfrenten chicos de los mejores clubes del mundo”.

El delantero de la Selección argentina cerró la charla diciendo que no piensa en su legado y afirmando que el próximo Mundial será extraordinario.

Al finalizar la entrevista, se acercaron al escenario el dueño del Inter Miami, el empresario Jorge Más, e Ignacio González, creador del foro donde ocurrió la conversación, para darle al astro una llave dorada por “todo lo que hizo por la ciudad de Miami, el país y el fútbol estadounidense”.

Lionel Messi encabeza el Mejor XI de la MLS 2025

Lionel Messi fue incluido en el Mejor XI de la MLS 2025, elegido por periodistas, jugadores y cuerpos técnicos de los clubes de la Major League Soccer (MLS).

Este once perfecto es la representación de siete países y nueve clubes. “Seis de los integrantes reciben este reconocimiento por primera vez. Los ganadores del Supporters' Shield, Philadelphia Union, y los finalistas de la Copa de Campeones de la Concacaf, Vancouver Whitecaps FC, lideran la lista con dos representantes cada uno”, dijo la MLS en su página web.

El arquero es Dayne St. Clair (Minnesota United), los defensas son Tristan Blackmon (Vancouver Whitecaps), Alex Freeman (Orlando City), Jakob Glesnes (Philadelphia Union) y Kai Wagner (Philadelphia Union), los centrocampistas son Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Evander da Silva (Cincinnati) y Cristian Roldán (Seattle Sounders), y los delanteros Leo Messi, Denis Bouanga (LAFC) y Anders Dreyer (San Diego).

