Javier Milei ahora va por la foto con Lionel Messi

Después de mostrarse con los gobernadores, Javier Milei apunta más alto: quiere la foto con Lionel Messi. El Presidente viajará a Estados Unidos el 5 y 6 de noviembre, donde participará del America Business Forum Miami 2025 junto a figuras globales como Donald Trump y el capitán de la Selección. Milei buscará la foto con el 10 aunque sabe que todo dependerá de la voluntad del astro.

Después de la foto en la Casa Rosada rodeado de gobernadores, Milei se propuso otro objetivo visual: lograr una imagen junto a Lionel Messi. En la estrategia libertaria, las fotos son política. Y el retrato con el ídolo máximo del fútbol argentino sería el golpe de efecto perfecto: una mezcla de popularidad, meritocracia y épica nacional.

No es la primera vez que Milei intenta ese acercamiento. En septiembre, durante su paso por Nueva York para la Asamblea General de la ONU, su entorno buscó organizar un encuentro con el jugador del Inter Miami. La gestión, encabezada por Karina Milei y el entonces Canciller Gerardo Werthein, terminó en negativa.

El entorno de Messi argumentó cuestiones de agenda y distancia de lo político. Desde la AFA respondieron con ironía: “Karina consiguió el 3, pero no llegó al 10. ¡Sigan participando!”.

Antes, había circulado una imagen falsa de Messi con un libro de Milei en la mano, rápidamente desmentida. El foro de Miami, donde confluirán empresarios, deportistas y líderes políticos, será la nueva oportunidad. Milei compartirá escenario con Donald Trump y Lionel Messi, una coincidencia que su equipo considera propicia para lograr la ansiada foto.

El vínculo entre Trup y Milei ya tiene historia. Se reunieron en octubre en la Casa Blanca y mantienen un diálogo fluido a través de sus equipos. Trump lo elogió como “un economista brillante que está cambiando la Argentina”, y Milei suele citarlo como referente de su modelo político. En Miami, la reedición de esa foto parece asegurada.

Milei ha elogiado públicamente a Messi en más de una ocasión. Lo considera “el mejor del mundo” y un ejemplo de “genio individual que triunfa sin depender del Estado”. En su narrativa, Messi encarna el ideal libertario del talento personal como motor del éxito.

Sin embargo, hasta ahora, ese reconocimiento ha sido unidireccional. Cuando el Presidente visitó el club Inter Miami a principios de año, recibió una camiseta firmada por Messi, pero sin el mítico número 10. Un gesto institucional, no una foto de afinidad.

