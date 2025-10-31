Con el fin de analizar el encuentro entre Javier Milei y los gobernadores en la Casa Rosada, lo cual marca un giro en la forma de relacionarse en materia política por parte del Presidente, este medio se comunicó con el periodista, Alejandro Gomel.

Desde la Casa Rosada, Alejandro Gomel aseguró que hay una “valoración muy positiva de lo que pasó ayer”. Según desarrolló, los funcionarios describieron el encuentro entre Javier Milei y los gobernadores con una frase contundente: “Salió redonda”.

Javier Milei y el objetivo de mostrar gobernabilidad

Asimismo, explicó que, “el primer objetivo cumplido fue tener una foto amplia”. Además, detalló que esa imagen de Milei “rodeado de 20 gobernadores, en realidad 17 gobernadores y tres vicegobernadoras”, era clave para “mostrarle aquí y en el exterior que está al frente de la gobernabilidad, que retoma la agenda política y puede volver a comandar de qué se va a tratar los próximos pasos de la política argentina”.

Más allá de la foto, Gomel añadió que en Casa Rosada “lograron alinear a la mayoría de los gobernadores en lo que están buscando, que es justamente tener los votos en el Congreso para las reformas”. En ese sentido, remarcó que, “casi te diría que dan por descontado que el presupuesto va a salir”, y que “la apuesta mayor, la apuesta grande es la reforma laboral”.

El reclamo de obras públicas y la aprobación del Gobierno

En relación con las demandas provinciales, indicó que, “hay demandas con respecto a la obra pública y el Gobierno Nacional está un poco más abierto, en este caso más receptivo de lo que se mostró en los primeros dos años de mandato”. También recordó una frase reciente del presidente Javier Milei: “En estos 45 días, entre la elección de septiembre y la del 26 de octubre, tuve muchos aprendizajes”.

El periodista explicó que en Casa Rosada interpretan esa afirmación en clave política: “Se estaba refiriendo a tener esa habilidad política o ser más político que antes. Sentarse, dialogar, lo que se vio ayer, un Milei más tranquilo, más prolijo, incluso desde lo gestual, hablando más pausado, con traje y corbata, abrazando a los gobernadores, a los que antes no les daba ni la mano”.

Sobre ese gesto con Jorge Macri, destacó que, “ese fue el saludo más significativo”. Sobre la misma línea, añadió: “En los últimos 45 días, salvo algunas excepciones como Kicillof, dejó de lado los insultos, el clásico que era insultar a periodistas, a economistas, todo esto lo deja de lado Milei y busca mostrarse un poco más moderado”.