La comida casera es una de las pasiones que tiene Lionel Messi en su vida, además del fútbol. El capitán de la Selección Argentina tiene, entre sus comidas preferidas, la milanesa. La receta está hecha a base de carne empanada y frita y es una de las más clásicas en la Argentina.

La milanesa se convirtió en todo un negocio y tanto es así que va a ser trasladada por Messi a España en 2027 tras ser socio del local gastronómico El Club de la Milanesa. El negocio nació en 2006 y en menos de dos décadas logró tener 70 sucursales en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Desde los comienzos, El Club de la Milanesa está como pionera en el rubro luego de tener sus propios locales para comercializar el plato con variedad de toppings y guarniciones.

Cómo será el negocio gastronómico de Lionel Messi

Tras unirse a la cadena gastronómica, suma capital y cercanía con la tradición. El jugador argentino estuvo casi dos décadas en Barcelona y ahora desea trasladar su cultura al país europeo.

El plan de Messi es habilitar los primeros locales en 2027, a la vez que se avanza en Portugal e Italia, dos países en donde también se comen milanesas de ambas formas. Con el paso del tiempo, Lionel Messi reveló en distintas entrevistas que la milanesa es una de sus comidas preferidas, lo que le genera un sentido personal como inversor.

En un comunicado oficial, la cadena reveló: "La llegada de Leo Messi como socio de El Club de la Milanesa potencia la identidad de la marca y la conecta con lo más auténtico del ser argentino. Más que un plato, la milanesa es sinónimo de tradición y sabor. Y ahora, con El Capitán jugando en este equipo, su historia está lista para cruzar fronteras y llegar todavía más lejos".

