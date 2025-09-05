La selección argentina se midió este jueves con Venezuela por las eliminatorias, en un encuentro que tuvo un condimento especial: fue la última presentación de Lionel Messi con la camiseta albiceleste como local en un partido oficial. El Monumental estuvo repleto, ya que nadie quiso perderse la despedida del futbolista, entre ellos Charly García, que saludó en persona al jugador.

El músico estuvo presente en las tribunas del estadio de River para presenciar el último compromiso del seleccionado en el país antes del Mundial 2026. Desde una grada especial, acompañado por una persona que lo trasladó en silla de ruedas, vio el partido desde un sector destacado.

Tras el encuentro, Charly García ingresó al vestuario de la selección argentina y saludó a los jugadores que vencieron 3 a 0 a la Vinotinto. Allí se tomó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y también con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Porsuigieco 50 años después: reencuentro de Charly García, León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio

El músico compartió un extenso momento con Messi. Cuando el jugador finalizó su contacto con la prensa, el artista pasó a su lado y ambos se retiraron juntos.

El episodio que más repercusión generó en redes sociales ocurrió a la salida del estadio, cuando Charly García se acercó al auto de Messi para saludarlo, mientras una multitud filmaba la escena. “Chau, que Dios te bendiga”, le dijo al capitán mientras le estrechaba la mano. Luego despidió al futbolista y a Antonela Roccuzzo, que observaba emocionada desde el vehículo, y les lanzó un beso.

Charly García y un nuevo anuncio: lanzará un nuevo tema junto a Sting

Este jueves Messi jugó su último partido oficial como local con la selección y también el último de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ya que, tal como había adelantado, no viajará a Ecuador para cerrar la competencia el próximo martes. El propio Lionel Scaloni explicó: “Hizo un esfuerzo enorme y se merece un merecido descanso y estar con su familia. Terminó muy cansado y cargado. Tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido”.

“Lo de Messi, que estaba emocionado, me lo dijeron después. Está bien que eso pase, es una situación linda. No me gusta mirar para atrás, pero si lo hago, pasaron cosas para que la gente festeje“, agregó el entrenador.

NG