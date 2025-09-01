Charly García y un nuevo anuncio: lanzará un nuevo tema junto a Sting

Este 1 de septiembre al mediodía, Charly García y Sting, dos leyendas vivientes del rock, sorprendieron con un posteo compartido en redes donde lanzan un enigmático proyecto conjunto.

Con un video compartido en Instagram, revelaron una colaboración que será compartida en octubre. El clip muestra una ventana entreabierta con el bullicio de la calle de fondo, y el texto "Charly García y Sting. October 2025".

Charly acompañó la publicación con una frase sinatresca "I'm doing it my way" ("Lo estoy haciendo a mi manera"), mientras que Sting respondió con un emotivo "Hermano", acompañado de emojis de la Estatua de la Libertad y un corazón.

Este anuncio no surge de la nada, sino que sella una amistad forjada a lo largo de décadas. Ambos se conocieron en 1988, durante el histórico concierto de Amnistía Internacional en el Estadio River Plate de Buenos Aires.

En ese evento icónico, que reunió a estrellas como Peter Gabriel, Bruce Springsteen y León Gieco, Sting interpretó "They Dance Alone" en español como homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, un gesto de solidaridad con las víctimas de la dictadura militar. Charly, por su parte, compartió escenario con el británico, cerrando la noche con "Get Up, Stand Up", de Bob Marley.

Pero en febrero de este año, durante la gira "Sting 3.0" en el Movistar Arena, ambos músicos se reencontraron en los camarines. Charly conversó con Sting horas antes de su show, donde el exlíder de The Police repasó éxitos como "Roxanne", "Every Breath You Take" y "Englishman in New York".

¿Un tema nuevo o una reversión?

Según informó Clarín, el lanzamiento podría ser una versión de uno de los temas de Kill Gil, un álbum cuestionado cuando fue lanzado.

Pero tiene sentido esta revitalización de su archivo en un momento clave para García, quien a sus 73 años sigue siendo el héroe vivo del rock nacional y que recientemente, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA.

Para Sting, de 73 años también, representa un retorno a raíces colaborativas tras vender su catálogo por 210 millones de dólares en 2022 y enfrentar demandas de sus excompañeros de The Police.

Por lo pronto, Fito Páez y Pedro Aznar dejaron corazones en el posteo, mientras que el pianista James Rhodes comentó con una sola palabra: "Enorme".