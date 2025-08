Nito Mestre: “Con Charly nos une una amistad que sigue para siempre”

Su nombre es sinónimo de rock nacional, junto a Charly García crearon Sui Generis y al cumplirse cincuenta años, él, Nito Mestre lo festejará el 5 de septiembre en el Teatro Opera (Corrientes 860) con su recital titulado: Ha sido: a 50 años del adiós. Será su recuerdo de aquella noche en el Luna Park. Imposible olvidar los dúos que hizo junto a Mercedes Sosa.

—¿Cómo está organizado este recital homenaje? ¿Se pueden anticipar algunos invitados?

—Primero de todo para mí son festejos. Es una muy buena excusa poder cumplir estos años y estar vivito y coleando. Es lo mejor que me puede pasar, sinceramente. Tengo 53 años de carrera y lo estoy preparando y corriendo. Los invitados van a ser una sorpresa, porque no quiero que la gente piense quién va estar y luego falla. Algunos todavía me lo tienen que confirmar porque el 5 de septiembre es un viernes, fecha clave porque muchos músicos tocan. Guardamos el secreto sorpresa para ese día.

—Sorprende el que hayas estudiado en el Instituto Social Militar Dámaso Centeno…

—De militar no tenía nada, salvo que nos enseñaban tiro federal con máuser, pero como era mixto, ellas debían usar calibre 22. Mi madre, que había enviudado, me mandó a ese colegio porque quedaba cerca y se lo habían recomendado. No quiso mandarme a uno público, por temor a que saliera quilombero. Otra materia extraña era Defensa Nacional, en esa época la barba y el bigote según ellos daban una tendencia de la cual habría que sospechar.

—Cantaste muchas veces junto a Mercedes Sosa: ¿qué recuerdos te dejó?

—Me fijaba cómo se manejaba con los músicos, con los managers, cómo trataba al público y ensayaba. Disfrutaba muchísimo de cantar a dúo con ella y ella conmigo, por eso lo hicimos muchas veces. Le encantaba mi versión de “Te recuerdo Amanda” que grabé en un disco. Grabamos juntos “La colina de la vida” y nos fue muy fácil. Me encanta hacer segundas voces a las primeras. Miro mucho la actitud del cantante. Mercedes me sacó de un lugar de comodidad donde me estaba manejando. Ella sabía bien dónde podía dar y dónde no. Arriba del escenario era como estar con una madre. A nosotros – Charly, Víctor Heredia, León Gieco y a mí– tal vez alguno más nos tuteaba a los otros de usted. Cuando tuve problemas con el alcohol y estaba internado en coma, en Terapia Intensiva, ella pidió entrar para verme. Me tocó la mano y me desperté.

—En el 2013 se inauguró una estatua de bronce con vos y Charly García en Mar del Plata: ¿cómo fue?

—La primera actuación como dúo de Sui Generis fue en enero de 1971, antes de empezar a grabar la hicimos en el teatro De La Comedia en Mar del Plata. Mi abuelo fundó la primera panadería de ahí, toda mi familia paterna es de esa ciudad. Charly también tenía su historia ahí. Primero me llamaron para hacernos una placa y luego votaron por una estatua de bronce. Fuimos los primeros rockeros de Latinoamérica que estamos vivos y nos hicieron una estatua. Me resultaba hasta gracioso. Se la encargaron a Carlos Benavídez, quien se juntó conmigo para ver qué hacía. Le mostré fotos y eligió una donde estábamos con Charly repartiendo volantes.

—¿Cumpliste con el sueño de conocer Lituania?

—Sí, fui en mayo. Todo empezó porque quise hacerme ciudadano lituano, porque mi madre lo era. Había nacido en Šiauliai. Estuve primero en Copenhague porque ella había vivido unos años allí y después pasé a Lituania. Me presentaron a un exjuez que investigó y encontró la casa donde ella había vivido en 1930, que estaba en pie todavía. Le escribí un tema a ella que se llama: “Flores en el mar”. Me armaron una banda de doce músicos lituanos y se habían aprendido por fonética mis temas en castellano y los cantamos. Fue en un lugar para trescientas personas y sólo treinta eran argentinos. Ese fue mi ritual el 3 de mayo de este año. Fue un encuentro muy fuerte emocional, del cual todavía me alegro y sigo contándolo porque me sigue pegando.

—Hay un tema donde decís: “El dinero, envidia y miedo son palabras de hoy.”

—Y son las mismas cosas que se vuelven a repetir. Así como las sensaciones de la adolescencia, que están en muchas canciones. Me resulta increíble por un lado y ahora que uno es más maduro, te vas acostumbrando que ciertos cambios que a uno le hubiesen gustado que sucedan no pasan por más fuerza que vos hagas. No es que lo cambiás, colaborás en parte a refrescarles las ideas a algunos. Pero desde hace bastante tiempo el dinero y el poder van tan de la mano que se llevan puesto todos los sentimientos que hay. Para mucha gente primero está el dinero y después lo que sienten.

—También escribiste la pregunta: “¿dónde diablos está la verdad?”

—Seguimos buscando la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahora viene la inteligencia artificial donde aparece una persona hablándonos y en realidad no existe. No es que me dé miedo, pero me parece que no se puede reemplazar el cerebro de las personas, porque venimos con inteligencia pero también con sensibilidad. Es una suma, por eso considero que el mejor equilibrio es ser la mitad análogo y la mitad digital. Me parece que artísticamente se puede utilizar la inteligencia artificial para crear ciertas cosas inimaginables, pero atrás tiene que haber un creativo. Ojalá sea utilizada para la ciencia y no para la guerra.

—¿El arte sigue siendo necesario?

—Todo lo que sea cultura es lo que cura. La música, el cine, la pintura, todo lo artístico nos salva. Aparte creo que la Argentina es un excelente semillero. Los argentinos no somos del todo conscientes de esto. Cuando viajás por Latinoamérica te das cuenta que somos referentes. Saben qué salió en materia de música, películas o teatro, conocen lo que producimos aquí.

—¿Estas preparando un documental sobre tu vida?

—De alguna manera sí, mi mujer Pamela Gowland está juntando material, donde hay de todo un poco, pero no nos pusimos plazo. Un tiempo atrás me habían ofrecido, pero estaba muy relacionado solamente a “Sui Generis” y no me pareció. Grabé mi primer disco con Charly y nos une una amistad que sigue para siempre. Pero me sucedieron miles de cosas muy importantes para mi vida, Tuve historias para arriba y para abajo, problemas con el alcohol, todo el mundo lo supo, las caídas. Llevo veintisiete años sin tomar alcohol. Todas las cosas que pasaron en el medio, cómo me reincorporé y cómo volví a salir al mundo.

—¿Pudiste salir de las adicciones?

—Después de salir del coma empecé una rehabilitación, que fue primero estar internado en un hospital normal, público donde me quedé un mes. Y después fui a pedir ayuda a los grupos. Empecé a trabajar de cero, a mis cuarenta y cuatro años. Me tuve que rearmar, todo me lo tuve que hacer, no me cayeron del cielo. Unos meses atrás hasta dormí en la calle, pero después te hacen una estatua. Hay cosas que contar, que les puede servir a otros.

—¿Tenés alguna deuda pendiente?

—Pido poder seguir tocando. Mientras pueda circular y andar. Hacer un show para mí son días de fiesta. Lo disfruto enormemente. Sigo insistiendo en ir a países donde nunca fui, por ejemplo, ahora vuelvo a ir a Costa Rica, pero en una de esas vamos a Guatemala y a El Salvador. Volver a México o a Israel. Ahora entró al grupo una nueva integrante, Manu Pinela y tenemos planes de grabar algo. Antes se había incorporado Julia Horton, quien introdujo sangre y voz nueva. Viajar y salir a tocar es como la asignatura pendiente. La vida es una caja de sorpresas y me encanta no saber el final.