Las virtudes de un elenco estable

En un reciente encuentro organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (“El FIBA piensa el FIBA”), intercambiamos reflexiones sobre los sistemas escénicos iberoamericanos con colegas de distintos países de la región. La última jornada tuvo lugar en la magnífica recuperación del edificio del diario La Prensa, hoy Casa de la Cultura, en su emblemático Salón Dorado. Allí pregunté a los integrantes de la mesa final qué opinaban sobre la posibilidad de recuperar los elencos estables de teatro, que en diversos países tuvieron una presencia recordada y fructífera. En ese marco evoqué especialmente la encomiable e ininterrumpida labor del Elenco Estable del Teatro San Martín, vigente entre 1968 y 1990.

Los ponentes coincidieron en que, por distintas razones, resulta difícil instaurar sistemas de trabajo de este tipo en países que no los tienen consolidados. No discuto esas razones, pero puedo afirmar –como espectador y, desde hace un año, como director general y artístico– que la Comedia Nacional uruguaya constituye un ejemplo vivo de cómo un elenco estable puede sostener un proyecto teatral amplio, diverso y de calidad, alineado con las políticas públicas de un Estado democrático.

Durante este año, la compañía –integrada por treinta actores estables y cuatro becarios que participan durante una temporada– presentó diez obras de temáticas, lenguajes y formatos muy diversos. Además, participó en espectáculos para la infancia y en lecturas dramatizadas de autores nacionales e internacionales. En total, su actividad sumó 287 funciones.

La acción de la Comedia Nacional no se limita a sus salas de residencia, el Teatro Solís y la Sala Verdi: recorre toda la ciudad, presentándose en espacios públicos y de la sociedad civil a lo largo del territorio. Esta circulación es parte esencial del servicio cultural que presta.

Sólo un elenco estable puede sostener un repertorio que incluya obras de Tennessee Williams, Arthur Miller, Florencio Sánchez o Elena Garro; dramaturgia contemporánea como la de Wajdi Mouawad, Denise Despeyroux, Lucía Carballal o Jimena Márquez; y experiencias de creación colectiva como la desarrollada por Florencia Lindner a partir del libro de ensayos Ellas dicen, coordinado por la académica Karen Wild, en la que actrices y actores participaron también del proceso de escritura.

Para mantener esta intensidad de trabajo se requiere la disciplina de un equipo de alta competencia: ensayos por la tarde, funciones por la noche, entrenamiento continuo del cuerpo y la emoción, y conocimiento profundo del trabajo de los demás integrantes del elenco. Esa convivencia profesional es la que permite sostener propuestas tan variadas y exigentes.

La Comedia Nacional uruguaya, desde su origen, ha estado abierta a dialogar con artistas de todo el mundo, ya sea a través de la dirección, la escritura escénica o los distintos roles de diseño. En consonancia con la identidad cultural del país, la compañía ejerce una práctica abierta, receptiva y plural, que hoy es única en América del Sur.

Así como Uruguay es reconocido por la solidez de su sistema republicano, también lo es por su modelo de organización del trabajo teatral. Un elenco estable con 78 años de labor ininterrumpida demuestra que este sistema es posible, que enriquece el ecosistema escénico y que ofrece certezas profesionales en un mundo donde la precariedad es cada vez más la norma. Ojalá sea observado como un ejemplo a considerar en otros territorios.

*Gestor cultural