Lionel Messi brilló con dos goles en la victoria de Inter Miami: 3-2 a DC United

Lionel Messi volvió a brillar con dos goles este sábado en el triunfo del Inter Miami 3-2 ante el DC United, conquistas que lo convierten en el máximo artillero de la temporada de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino, que suma 22 goles en 22 jornadas disputadas, brindó una nueva exhibición a su público de Fort Lauderdale (afueras de Miami) en un triunfo que deja al Inter a un paso de clasificar a los playoffs.

El capitán albiceleste, que está cerca de renovar contrato con el Inter a sus 38 años, arrancó su recital con una fabulosa asistencia desde su campo a la carrera de su compatriota Tadeo Allende, que abrió el marcador en el minuto 35.

El propio Messi se encargó de las otras dos dianas del Inter con dos acciones de lujo. En el 66, con el marcador empatado 1-1, devolvió la ventaja a su equipo al recibir un pase del español Jordi Alba de espaldas en el área y, tras un control orientado, marcar con un disparo ajustado. En el 85 selló otro gol de de museo al controlar el balón en el balcón del área y ponerlo directo en la escuadra con un milimétrico zurdazo.

"Fue otra noche normal de él, que es totalmente anormal para cualquier otro jugador de fútbol", dijo el técnico Javier Mascherano sobre Leo.

"Su capacidad no sólo de convertir sino de hacer jugar al equipo, de encontrar situaciones y cargarse al equipo al hombro cuando más lo necesitábamos... Es la ventaja de tenerlo y hoy lo pudimos aprovechar", añadió 'El Jefecito' sobre su ex compañero en el Barcelona.

El belga Christian Benteke y el estadounidense Jacob Murrell marcaron en el 53 y 90+7 para el DC United, un equipo que ya estaba eliminado de la carrera por clasificar a los playoffs.

El Inter subió un escalón hasta la quinta plaza de la Conferencia Este, con 52 puntos, pero tendrá que esperar para asegurar su plaza en las eliminatorias. Para sellar el boleto este mismo sábado, Miami necesitaba sacar un mejor resultado que el New York Red Bulls, que se lo impidió al vencer 2-0 al Montreal CF.

La escuadra de Mascherano, en cualquier caso, sigue teniendo opciones incluso de terminar en el primer lugar del Este por segundo año seguido ya que se encuentra a ocho puntos del líder, Philadelphia Union, con tres partidos menos.

Con su doblete del sábado, el séptimo que logra este año en la MLS, Messi desbancó del liderato goleador al inglés Sam Surridge, que suma 21 tantos en 31 partidos jugados con el Nashville SC. El crack de Rosario tuvo opciones de aumentar su cuenta en la segunda parte, primero con un zurdazo que impactó en el larguero. En el minuto 71 envió otro preciso servicio para el recién fichado Mateo Silvetti, que fue derribado en el área por el arquero Luis Barraza.

NY City venció 2-0 a Charlotte

En otros resultados de la jornada 35 de la MLS, el New York City FC aseguró su boleto a la postemporada con un triunfo 2-0 ante el Charlotte FC, que se quedó sin fijar un nuevo récord de victorias seguidas.

El costarricense Alonso Martínez fue el goleador neoyorquino con dos tantos de penalti en los minutos 11 y 58. Con este tropiezo en el Yankee Stadium, el Charlotte vio rota su racha de nueve victorias consecutivas. Charlotte compartirá así el récord de triunfos seguidos en la liga norteamericana con el Seattle Sounders, que también encadenó nueve en 2018.

Por su lado el San Diego FC, líder del Oeste, empató 1-1 con el Atlanta United, ya eliminado. El equipo californiano se adelantó en el minuto 32 con una diana del danés Anders Dreyer, tras asistencia del mexicano Hirving "Chucky" Lozano, y el United empató en el 61 con una pena máxima convertida por el paraguayo Miguel Almirón.

AFP/HB